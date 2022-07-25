Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что думает о предательнице-певице Таисии Повалий.

По словам Сумской, Повалий перешла все границы. Об этом она заявила в эфире телемарафона FreeDom.

— Очень больно и как-то не верится, что все это происходит с Таисией. Знаете, вероятно спалила мосты. Есть какая-то грань, она ее перешла, — отметила Ольга.

Артистка призналась, что лишь один российский коллега ей написал с начала полномасштабной войны — актер Игорь Скрипко. Также регулярно поддерживает ее и близкая подруга из РФ, имя которой Сумская не может раскрыть.

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— Звонят и комментируют те люди, которые выехали из страны… Есть и те, кто звонит практически через день — моя подруга, она в Москве и ей очень сложно. Это один человек, который мне звонит все время и всем сердцем с Украиной. Она отказалась от всех проявлений там. Она очень публичная личность, — отметила актриса.

Повалий, которая родом из Киевской области, активно поддерживает действия власти РФ и полномасштабную войну в Украине. Артистка неоднократно показывала это своими циничными действиями.

Так, например, 9 мая Таисия Повалий спела Пісню про рушник на Дне победы в России на украинском языке. Также она появлялась на сцене в Кремле с путинистами — Стасом Михайловым и Николаем Басковым.

Недавно артистка выступила и в Белоруссии, назвав эту страну одним из своих домов.