Олег Скрипка поздравил украинцев с Пасхой: Правда всегда воскресает

Украинский певец и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка поздравил украинцев с праздником Пасхи. Теплые слова он передал жителям нашей независимой страны через Факты ICTV.

— Поздравляю с праздником — оно есть самым светлым из всех, которые существуют. В эти трудные времена нужно открывать сердце, поздравлять своих близких с этим красивым праздником. Также нужно понимать, что правда всегда воскресает, как и все самое красивое и светлое. Всем желаю счастья, здоровья, мира и победы, — заявил певец.

Ранее Скрипка показывал украинцам, как его дачу разграбили оккупанты, которые проживали в его жилище еще в марте. В начале апреля они были вынуждены отступать, и след от пребывания незваных гостей взбудоражил не только певца, но и весь мир.

Военные РФ украли матрас, но оставили картину, так как она для них не имеет никакой ценности. Это уникальная работа художника Анатолия Криволапа, которую мародеры не смогли оценить по достоинству.

Также Скрипка посети Бучу и Гостомель, чтобы проверить дом мамы и друзей. Тогда он рассказал, что все ворота домов были уничтоженные БТР — российские военные буквально подъезжали к жилищам и выносили все, что имело хоть какую-то ценность.