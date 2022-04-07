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Украли матрас, но оставили картину: дачу Скрипки под Киевом разграбили оккупанты

7 апреля 2022, 12:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Олег Скрипка

Украинский певец и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка рассказал, как на его даче жили мародеры из России, которые оккупировали село Козаровичи под Киевом.

Подробностями о мародерстве россиян Олег поделился в Instagram.

На видео видно, что он решил осмотреть свою дачу, и рассказал, что мародеры в ней жили, а затем обокрали. Причем ранее украденные вещи оставили, найдя более ценные “трофеи”.

— Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга, — рассказал Скрипка.

Он добавил, что мародеры не осознали ценность работы художника, и украли обычные недорогие вещи. Для них картина не представляла никакой ценности, но из спальни певца унесли матрас.

— Все можно отстроить. Главное, чтобы враг надолго ушел с нашей земли. Все будет Украина! Огромное спасибо нашим воинам, защищающим украинскую землю! — заявил певец.

Также на видео Олег показал оставленный сухой паёк армии России, что в очередной раз указывает на виновников грабежа.

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Теги
Війна в Україні , Воплі Відоплясова , Олег Скрипка
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