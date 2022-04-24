Сегодня, 24 апреля, православные христиане отмечают важные религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение.

Даже на фоне войны, украинцы отмечает один из самых значащих дней, и даже звезды.

К примеру, хореограф Евгений Кот пожелал мира в семьях и стране.

— Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Мира всем нам в сердцах, в семьях, в домах, в душе и в стране! Пусть Добро всегда побеждает зло! С праздником вас мои дорогие! — подписал свои фото звезда.

Первая леди Украины Елена Зеленская также уверена, что добро победит зло.

— Свет рассеет тьму. Жизнь преодолеет смерть. Правда остановит ложь. Добро победит. С Пасхой празднующих! И победы добра и света всем, кто ее ждет и приближает, — написала Зеленская.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук также присоединилась к поздравлениям, и показала свою паску.

— Мои дорогие друзья! Христос Воскрес! Славим его! Сегодня самый православный церковный праздник – Пасха! Это один из моих любимых праздников. Но в этом году все чувствуется по-другому. Сейчас каждый украинец молится чаще, чем раньше. Сейчас каждый украинец молится об одном – о победе добра над злом, о победе Украины! Я искренне верю, что совсем скоро мы сможем вернуться в наши дома и встречать каждый праздник в кругу родных! Обниматься, говорить чаще о своих чувствах и плакать только от счастья и теплых воспоминаний. Нас хотели разбить, сломать, но сумели укрепить и объединить! — добавила знаменитость.

Актриса Виктория Булитко показала традиционную пасхальную битву яйцами, но в сегодняшних реалиях.

— Христос Воскрес! Добро победит! Украина победит! — добавила звезда Дизель Studio.

Телеведущая Леся Никитюк показала свой праздничный стол — с яйцами, пасхой и разными мясными изделиями.

Павло Зибров в своем поздравлении показал пасхальную корзинку и поблагодарил украинцев, которые борются за нашу победу и отстаивают независимость страны.

— Украина! Друзья! Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Нашу веру и силу не сломить, наш дух непобедим! Желаю всем украинцам надежного мирного неба, крепкого здоровья, родных людей рядом, тихих, спокойных дней и ночей. Низкий поклон нашим военным, волонтерам, врачам, пожарным, всем украинцам, которые сейчас на передовой борются за нашу победу и отстаивают независимость государства. Большая победа за нами. С нами Бог. Христос Воскрес! — поздравил певец.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук уверен, что добро всегда побеждает зло, о чем он и напомнил украинцам.

Ведущая на телеканале ICTV Анастасия Кучеренко поздравила всех с праздником, и напомнила, что сейчас Украина проходит через муки и боль к своему возрождению.

— В этом году Великий Пост, всегда предшествующий величайшему христианскому празднику, оказался самым строгим, а весна — кровавой… Она все равно пришла. И после долгих холодов радуется своему возрождению. Наша страна сейчас тоже проходит путь через большие мучения и боли к своему возрождению. Весна дает надежду, что добро в конце концов победит и там, где теперь развалины, зацветут цветы. Такие желтые, как радость и голубые, как мирное украинское небо. Надо только дождаться – и хорошее известие придет. Со светлым праздником Пасхи! Боже, храни Украину и всех украинцев! — добавила ведущая.

Журналист Дмитрий Гордон акцентировал свое внимание на диктаторе России, намекнув, что время работает не на его пользу.

— Христос Воскрес! Путин не воскреснет! — кратко поздравил украинцев журналист.

Украинская телеведущая Марина Леончук рассказала, что эту Пасху не празднует, но верит в победу Украины.

— 24 февраля нас разбудили взрывы российских ракет и началось полномасштабное вторжение россии в Украину. Сначала мы слышали, как о нас говорили, что Украина продержится трое суток, но ВСУ сопротивляются уже два месяца, украинская армия и украинцы удивляют весь мир своей силой, смелостью, сопротивлением и непреодолимым желанием победы, чтобы жить на своей свободной земле – в Украине. Я не праздную, не могу, но я верю в победу Украины, потому что здесь на земле с нами Вооруженные Силы Украины и они мои боги. Держитесь ребята, низкий вам поклон и вкусной паски, — рассказала Марина.

Экс-участница украинской группы НеАнгелы Виктория Смеюха вместе со своей семьей поздравила всех украинцев с Пасхой.

— Христос Воскрес! И воскреснет Украина там, где ее уничтожали, и увидит мир невероятно мощную силу украинских защитников, борющихся за наши жизни, заключив мир с самой смертью. Ибо даже смерть милосерднее нашего врага — России! Слава Украине! Слава ВСУ! И счастливой всем Пасхи! — добавила Виктория.

Певица Наталья Могилевская также присоединилась к поздравлениям.

— Христос Воскрес! Пасха – день Воскресение Иисуса Христа. Праздник Победы жизни над смертью. Жизнь победит смерть, а мир – тьму, — заявила знаменитость.

Украинский модельер Андре Тан рассказал, что впервые прочувствовал этот праздник, когда купил у бабушки на улице две паски на Западной Украине.