Олег Скрипка привітав українців із Великоднем: Правда завжди воскресає

Український співак та лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка привітав українців зі святом Великодня. Теплі слова він передав мешканцям нашої незалежної країни через Факти ICTV.

– Вітаю зі святом – воно є найсвітлішим із усіх, які існують. У ці важкі часи треба відкривати серце, вітати своїх близьких із цим гарним святом. Також треба розуміти, що правда завжди воскресає, як і все найкрасивіше та світле. Усім бажаю щастя, здоров’я, миру та перемоги, – заявив співак.

Раніше Скрипка показував українцям, як його дачу пограбували окупанти, які мешкали в його оселі ще в березні. На початку квітня вони були змушені відступати, і слід від перебування непроханих гостей здивував не лише співака, а й увесь світ.

Військові РФ вкрали матрац, але залишили картину, тому що вона для них не має жодної цінності. Це унікальна робота художника Анатолія Криволапа, яку мародери не змогли гідно оцінити.

Також Скрипка відвідає Бучу та Гостомель, щоб перевірити будинок мами та друзів. Тоді він розповів, що всі ворота будинків були знищені БТР – російські військові буквально під’їжджали до осель та виносили все, що мало хоч якусь цінність.