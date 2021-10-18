Компания Netflix оценила свой сериал Игра в кальмара в почти $900 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое получило секретные документы стримминговой платформы.

По данным из документа, проект окупится почти в 40 раз — на создание сериала Netflix потратила всего $21,4 млн — это крайне мало по меркам современных культовых сериалов. На каждую серию было потрачено около $2,3 млн.

К примеру, на создание первого сезона Игры престолов компания потратила $50-60 млн.

В Netflix пока никак не прокомментировали утечку внутренних документов, однако юрист компании сообщил Blomberg, что публиковать секретные данные компании “неуместно”.

Напомним, что за 25 дней с момента премьеры лента набрала более 111 млн просмотров. Таким образом Игра в кальмара обошла американский сериал Бриджертоны, который за месяц посмотрели 82 млн пользователей.

Премьера сериала состоялась 17 сентября, и за короткий период проект стал невероятно популярным во всем мире. Он возглавил чарты Netflix в 90 странах.

Сериал также позитивно повилял на обувную компанию Vans — продажи белых слипонов производителя вырос на рекордные 7800%. Главные герои сериала носили аналогичную обувь, а спрос также заметно увеличился и на зеленые костюмы.