Во всем мире огромной популярности обрел сериал Игра в кальмара от Netflix. Однако вслед за этим последовали обеспокоенные комментарии относительно того, как сериал может повлиять на людей, ведь там много и физического, и морального насилия.

В Игре в кальмара всех проигравших мгновенно убивают. В частности, дети в Бельгии, по-видимому, начали разыгрывать популярную постановку на школьном дворе. Учителя предупреждают о вспышках насилия.

В одной из бельгийских школ дети разыграли сцены из популярного сериала.

Об этом в Facebook сообщило руководство школы в Эркленнесе, прямо на границе с Францией. Соответственно, на школьном дворе ребята воссоздали игру Красный свет, зеленый свет и другие игры из сериала. Проигравшие были избиты остальными. Руководство школы сделало все, чтобы положить конец нездоровой и опасной игре.

Родителей попросили объяснить своим детям последствия, которые могут иметь такие игры. Школьники, которых поймают на этом в будущем, будут наказаны. Стоит отметить, что играть детям никто не запрещал, речь идет исключительно о насилии.

Со свой стороны, украински психолог Дмитрий Карачев отметил, что сериал Игра в кальмара полностью соответствует своей классификации 18+. Однако стоит ли его смотреть детям — выбор за родителями.

По его словам, в Великобритании и Бельгии учителя отметили волну насилия, спровоцированную сериалом среди школьников. Дети устраивают похожие игры и избивают проигравших. Администрации школ призывают родителей не разрешать детям смотреть этот сериал и устраивать игры по его мотивам.

— Разрешать или запрещать детям смотреть Игру в кальмара? Выбор за родителями. Могу лишь посоветовать посмотреть сначала сериал самим и принять взвешенное решение с позиции возраста, восприимчивости именно вашего ребенка. С моей точки зрения, официальное ограничение 18+ оправдано. А далее — решать вам, — написал Карпачев.