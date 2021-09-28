Отдельно от Илона: Граймс обмолвилась о создании лесбийской космической коммуны

Если большинство пар после развода делят имущество, то основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и канадская певица Граймс делят пространство.

Grimes прокомментировала заявление экс-возлюбленного об их расставания, ответив в электронном письме изданию Page Six следующее:

— Я буду колонизировать Европу (один из спутников Юпитера, — Ред.) отдельно от Илона для лесбийской космической коммуны, — написала певица.

Вероятно, такой иронический комментарий певицы является ответом на информацию о контракте Маска и SpaceX на $ 178 млн с NASA для поиска инопланетной жизни на спутнике Юпитера.

В рамках проекта компания Маска выведет на орбиту метеорологический спутник GOES-U. Запуск был назначен на апрель 2024 года.

В пятницу, 24 сентября, стало известно, что Граймс и Маск расстались после трех лет в отношениях. В мае 2020 года у пары родился сын. Для певицы это первенец, а вот для инженера — шестой ребенок.

Впервые фото малыша X Æ A-12 Илон Маск показал в Twitter, когда ребенку исполнилось девять месяцев.