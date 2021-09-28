Окремо від Ілона: Граймс обмовилася про створення лесбійської космічної комуни

Якщо більшість пар після розлучення ділять майно, то засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск та канадська співачка Граймс ділять простір.

Grimes прокоментувала заяву екс-коханого про їхнє розставання відповівши в електронному листі виданню Page Six таке:

— Я буду колонізувати Європу (один із супутників Юпітера, – Ред.) окремо від Ілона для лесбійської космічної комуни, – написала співачка.

Ймовірно, такий іронічний коментар співачки є відповіддю на інформацію про контракт Маска та SpaceX на $178 млн із NASA для пошуку інопланетного життя на супутнику Юпітера.

У межах проекту компанія Маска виведе на орбіту метеорологічний супутник GOES-U. Запуск призначили на квітень 2024 року.

У п’ятницю, 24 вересня, стало відомо, що Граймс та Ілон Маск розлучилися після трьох років у стосунках. У травні 2020 року у пари народився син. Для співачки це первісток, а ось для інженера – шоста дитина.

Вперше фото малюка X Æ A-12 Ілон Маск показав у Twitter, коли хлопчику виповнилося дев’ять місяців.