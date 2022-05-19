34-летняя певица Рианна родила первенца.

О том, что Рианна родила рэперу A$AP Rocky сына, сообщило издание Metro. По словам инсайдеров, малыш появился на свет еще 13 мая в Лос-Анджелесе.

Детали и имя новорожденного ребенка пока держат в секрете, а о родах звезды сообщил близкий к паре источник.

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Сама Рианна в своем Instagram не сообщала о появлении сына. Последний пост певицы в соцсети датирован 10 мая.

Напомним, слухи об отношениях Рианны и A$AP Rocky ходили еще с 2013 года.

В мае 2021 года пара официально подтвердила отношения. A$AP Rocky назвал Рианну любовью всей его жизни.

О беременности Рианны стало известно 31 января 2022 года. Тогда в сети появились кадры из фотосессии, на которых певица засветила круглый животик.