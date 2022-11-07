Рианна призналась, почему скрывает имя своего 5-месячного сына

Известная певица Рианна рассказала, почему не раскрывает имя своего 5-месячного сына. По словам артистки, это их общее решение с репером A$AP Rocky.

— На самом деле мы просто еще не дошли до этого. Мы просто жили. Но я знаю, что есть свобода, которая приходит, когда ты просто выкладываешь что-то, — заявила певица.

Рианна скрывает своего малыша от общественности. Звезда призналась, что видит в себе свою маму, Монику Брейтуэйт.

— Я замечаю за собой те мелочи, которые раздражали меня в маме. Я буквально делаю все те же выражения лица, говорю и чищу горло таким же образом. Возможно, я это за собой никогда не замечала или это появилось после рождения ребенка, — добавила артистка.

Звезда заявила, что она рада вернуться к работе после рождения ребенка и уже в феврале выступит на Суперкубке.

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Напомним, что Рианна родила первенца в середине мая от A$AP Rocky. Слухи о том, что между музыкантами роман, были еще с 2013 года, и только в прошлом году сами артисты это подтвердили.

Даже о беременности звезда рассказала не сразу — о радостной новости стало известно только 31 января, когда появились фото певицы с круглым животом.