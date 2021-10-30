Во втором выпуске легендарного шоу Україна має талант судей и публику поразил акробат Жигальцов Денис.

28-летний Денис является мастером спорта по спортивной акробатике и выступает в цирке Дю Солей. Он обожает свою работу, потому не удивительно, что весь зал аплодировал ему стоя.

Денис увлекается футболом и тренажерным залом. Его планы грандиозны – вернуться на вершину после этих 1.5 лет безвременья для циркового мира.