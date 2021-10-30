Во втором выпуске легендарного шоу Україна має талант судей и публику поразил акробат Жигальцов Денис.
28-летний Денис является мастером спорта по спортивной акробатике и выступает в цирке Дю Солей. Он обожает свою работу, потому не удивительно, что весь зал аплодировал ему стоя.
Денис увлекается футболом и тренажерным залом. Его планы грандиозны – вернуться на вершину после этих 1.5 лет безвременья для циркового мира.
Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября.
Судьями шоу являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.
Каждый эфир в составе звездного жюри появляется и четвертый судья. Во втором выпуске еще одно судейское кресло заняла гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.