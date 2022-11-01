Американская певица Тейлор Свифт стала первой исполнительницей, чьи песни одновременно заняли первые 10 мест чарта Billboard Hot 100.

Исполнительнице удалось обогнать канадского рэпера Дрейка, композиции которого в 2021 году занимали первые девять мест из 10.

Сейчас в Billboard Hot 100 все десять строк занимают треки 32-летней Тейлор из последнего альбома Midnights, песня, возглавляющая чарт — Anti-Hero.

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Кроме того, Midnights стал первым альбомом, попавшим в Hot 100 целых 10 раз подряд. До этого лидировал Дрейк с пластинкой Certified Lover Boy.

Напомним, 10 студийный альбомом Свифт презентовала 21 октября.