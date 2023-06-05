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Мне страшно за себя: экс-супруге Владимира Остапчука хотят удалить почку

5 июня 2023, 13:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кристина Горняк

Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Она призналась, что уже две недели живет в тревожном эмоциональном состоянии.

Вердикты врачей, по словам Кристины, разделились. Одна группа говорит ей удалять больную почку. Вторая же утверждает, можно побороться, однако шансов не много. Несмотря на это, все соглашаются с тем, что Горняк уже много лет живет фактически на одной почке.

Кристина Горняк

— Хочу быть с вами честной, и да, мне страшно за себя, но еще я бы очень хотела кому-то помочь своей историей, поскольку лучше все это узнавать раньше, нежели я. Вот такая история случилась в моей жизни. Сказать, что я в а**е, не сказать ничего, — поделилась Кристина.

Она добавила, что хочет жить также полноценно, как и раньше. Однако когда узнала о проблемах со здоровьем — ее размазало. Горняк отметила, что ей нужно время, чтобы принять сложившуюся ситуацию.

Кристина Горняк

Также она подчеркнула, что обязательно пройдет это испытание.

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Фото: Кристина Горняк

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