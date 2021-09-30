Начало октября обещает быть жарким — количество кинопремьер в этот период осени просто зашкаливает. Для киноманов приготовили боевик с Крейгом, хоррор, новый фильм с Николасом Кэйджем и романтическую комедию.

Не время умирать (боевик)

Долгожданный боевик с Дэниелом Крейгом в главной роли добрался до кинотеатров. По сюжету, Бонд наслаждается спокойной жизнью на Ямайке, но старый друг из ЦРУ просит его оказать последнюю услугу — нужно найти похищенного ученого. Миссия окажется намного сложнее, чем предполагалось ранее.

Над фильмом работали с 2016 года, и это будет последний фильм с Крейгом в главной роли. Актера также назначили почетным командующим Королевского флота Британии, что соответствует экранному званию Джеймса Бонда.

Премьера фильма: 30 сентября

Титан (драма, фильм ужасов)

Франко-бельгиский фильм ужасов режиссера Жюлии Дюкурно, которая получила Золотую пальмовую ветвь в июле 2021 года. Сюжет удивляет своей оригинальностью — главная героиня в юном возрасте стала участницей ДТП, после чего ей в голову вживляют титановую пластину. Работая стриптизершей, она беременеет, и загадочным образом это становится причиной появления неконтролируемой агрессии.

Фильм был удостоен Золотой пальмовой ветви 74-го Каннского кинофестиваля, а критики позитивно отзывались о картине. Признание проекта доказало, что даже при небольшом бюджете в $6 млн можно снять действительно красивое и интересное кино.

Премьера фильма: 30 сентября

Узники страны призраков (боевик)

В главной роли — удивительный Николас Кейдж, который любит играть необычных персонажей. В этот раз актер сыграет уголовника по имени Герой, которого освободили из тюрьмы для поиска пропавшей внучки правителя города. На задание ему дается пять дней, и если не успеет — закрепленная на нем взрывчатка взорвется.

Кейдж назвал этот фильм самым безумным за его карьеру. Зарубежные рецензенты позитивно оценили фильм, отметив отличную игру актера.

Премьера фильма: 30 сентября

Любовь, свидания, Нью-Йорк (романтическая комедия)

Подходящая картина для тех, кто хочет немного романтики в осенний вечер. Сюжет расскажет историю 20-летнего Майло, который знакомится с девушкой с помощью соцсетей. И хотя их первая встреча прошла отлично, пассия парня не хочет продолжать с ним общение. Впрочем, Майло не планирует отступать, и поборется за внимание милой дамы.

Над фильмом начали работать с 2019 года, а его сценарий написал Джона Фейнголд, который также выступил в качестве режиссера картины. По его словам, он попытался взять все самое лучшее из подобных романтических комедий.

Премьера фильма: 30 сентября

Незнакомец (триллер)

Фильм американского производства, который расскажет о жуткой истории двух подружек, желающих отдохнуть в загородном домике. В лесу возле места ночлега они знакомятся с привлекательным парнем, которого и приглашают присоединиться к отдыху. Однако эта встреча несет угрозу их жизням.

Над фильмом работала сценаристка Нанея Мията, которая также является режиссером и продюсером кинокартины.

Премьера фильма: 7 октября