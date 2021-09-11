Осенью 2021 ожидается сразу восемь фильмов украинского производства — комедии, художественные фильмы, и даже документальные ленты.
Факты ICTV отобрали лучшие украинские кинопремьеры осени, которые точно стоит посмотреть.
Сказка про Лошадку
Дата релиза: 9 сентября
Кресла режиссеров заняли Ульяна Осовская и Денис Страшный. Фильм уже показывали на международных кинофестивалях Docudays UA и Молодость.
Сюжет: лента рассказывает об Анатолии Лютюке – диссиденте, который исполняет свою волонтерскую миссию на Донбассе. В сюжет также вплетена деревянная лошадка, которая становится героем сказок о животных на войне, написанных по мотивам реальных событий.
Депортация 44-46
Дата релиза: 9 сентября
Над фильмом работала режиссер Олеся Моргунец-Исаенко, которая попыталась пролить свет на принудительное выселение украинцев с территории современной Юго-Восточной Польши в УССР.
Сюжет: в фильме использованы хроникальные кадры, исторические фотографии и карты. Зрители смогут услышать истории депортированных, которые удалось воспроизвести с помощью анимационных сюжетов.
Янтарные копы
Дата релиза: 7 октября
Над комедийным фильмом работала Алина Бухтиярова, а зрители могут увидеть в фильме следующих актеров: Евгений Янович, Олег Маслюк, певица Алина Паш и актриса Дарья Петрожицкая.
Сюжет: патрульный Максим был направлен в село под Житомирщиной для соблюдения порядка. Там он бросает вызов янтарной мафии. Все происходящее разворачивается в комедийном ключе — зрителю скучать не придется.
Где деньги?
Дата релиза: 21 октября
О фильме: над комедией работал Михаил Хома (Dzidzio), он также исполнил одну из главных ролей.
Обычный парень Миша устраивается на работу к владелице таинственного дома-квеста, где спрятаны драгоценности женщины. Однако поиском денег интересуется не только он один. Именно в загадочном доме и разворачиваются все основные события.
Забегаловка
Дата релиза: 28 октября
Комедийно-лирический фильм режиссера Тараса Дударя, который расскажет о сценаристе Иване Герасимове. Главный герой страдает творческим кризисом, из-за чего у него появляются серьезные проблемы с криминальным авторитетом. Иван попадает в необычное кафе, в котором встречается с огромным количеством интересных людей.
Почему я жив
Дата релиза: 4 ноября
О фильме: Автобиографический фильм режиссера Виллена Новака, в котором расскажут о жизни Евгения Митька. Более 20 лет сценарий ждал реализации.
Подростки Фрося и Ленчик мечтают пожениться, но пара сталкивается с одной проблемой. Фрося — украинка, а Ленчик — еврей. Отец девушки не спешит пускать в семью иноверца.
Стоп-Земля
Дата релиза: 4 ноября
Над картиной работала Катерина Горностай. Зрители увидят чувственную автобиографическую историю об исследовании себя.
Сюжет расскажет о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Она проживает учебные будни вместе со своими друзьями, и успевает влюбиться в мальчика Сашу. Круговорот событий и развитие отношений покажут зрителям в полной мере.
Небо-зонтик
Дата релиза: 1 ноября
Совместный украинско-греческий полнометражный художественный фильм (рабочее название Необычные греческие похороны в Карпатах) в жанре трагикомедии.
Итальянец Майк с украинскими корнями едет в Украину, чтобы развеять прах своей матери. Он встречается со своим дедушкой, с которым они переживут огромное количество удивительных событий.