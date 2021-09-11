Осенью 2021 ожидается сразу восемь фильмов украинского производства — комедии, художественные фильмы, и даже документальные ленты.

Факты ICTV отобрали лучшие украинские кинопремьеры осени, которые точно стоит посмотреть.

Сказка про Лошадку

Дата релиза: 9 сентября

Кресла режиссеров заняли Ульяна Осовская и Денис Страшный. Фильм уже показывали на международных кинофестивалях Docudays UA и Молодость.

Сюжет: лента рассказывает об Анатолии Лютюке – диссиденте, который исполняет свою волонтерскую миссию на Донбассе. В сюжет также вплетена деревянная лошадка, которая становится героем сказок о животных на войне, написанных по мотивам реальных событий.

Депортация 44-46

Дата релиза: 9 сентября

Над фильмом работала режиссер Олеся Моргунец-Исаенко, которая попыталась пролить свет на принудительное выселение украинцев с территории современной Юго-Восточной Польши в УССР.

Сюжет: в фильме использованы хроникальные кадры, исторические фотографии и карты. Зрители смогут услышать истории депортированных, которые удалось воспроизвести с помощью анимационных сюжетов.

Янтарные копы

Дата релиза: 7 октября

Над комедийным фильмом работала Алина Бухтиярова, а зрители могут увидеть в фильме следующих актеров: Евгений Янович, Олег Маслюк, певица Алина Паш и актриса Дарья Петрожицкая.

Сюжет: патрульный Максим был направлен в село под Житомирщиной для соблюдения порядка. Там он бросает вызов янтарной мафии. Все происходящее разворачивается в комедийном ключе — зрителю скучать не придется.

Где деньги?

Дата релиза: 21 октября

О фильме: над комедией работал Михаил Хома (Dzidzio), он также исполнил одну из главных ролей.

Обычный парень Миша устраивается на работу к владелице таинственного дома-квеста, где спрятаны драгоценности женщины. Однако поиском денег интересуется не только он один. Именно в загадочном доме и разворачиваются все основные события.

Забегаловка

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Дата релиза: 28 октября

Комедийно-лирический фильм режиссера Тараса Дударя, который расскажет о сценаристе Иване Герасимове. Главный герой страдает творческим кризисом, из-за чего у него появляются серьезные проблемы с криминальным авторитетом. Иван попадает в необычное кафе, в котором встречается с огромным количеством интересных людей.

Почему я жив

Дата релиза: 4 ноября

О фильме: Автобиографический фильм режиссера Виллена Новака, в котором расскажут о жизни Евгения Митька. Более 20 лет сценарий ждал реализации.

Подростки Фрося и Ленчик мечтают пожениться, но пара сталкивается с одной проблемой. Фрося — украинка, а Ленчик — еврей. Отец девушки не спешит пускать в семью иноверца.

Стоп-Земля

Дата релиза: 4 ноября

Над картиной работала Катерина Горностай. Зрители увидят чувственную автобиографическую историю об исследовании себя.

Сюжет расскажет о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Она проживает учебные будни вместе со своими друзьями, и успевает влюбиться в мальчика Сашу. Круговорот событий и развитие отношений покажут зрителям в полной мере.

Небо-зонтик

Дата релиза: 1 ноября

Совместный украинско-греческий полнометражный художественный фильм (рабочее название Необычные греческие похороны в Карпатах) в жанре трагикомедии.

Итальянец Майк с украинскими корнями едет в Украину, чтобы развеять прах своей матери. Он встречается со своим дедушкой, с которым они переживут огромное количество удивительных событий.