Дэниела Крейга назначили почетным командующим Королевским флотом Британии

Актер Дэниел Крейг стал почетным командующим Королевским флотом, что соответствует экранному званию Джеймса Бонда.

— Назначение Крейга почетным офицером отражает его поддержку вооруженных сил Великобритании и связывает ее с наследием, созданным под видом вымышленного британского секретного агента, — отметили в пресс-службе Королевского флота.

Также там отметили, что почетные офицеры по-своему вносят свой вклад в укрепление связей военно-морского флота с обществу, которому служат.

Со своей стороны, Крейг стремится поддерживать персонал Королевского флота, уделяя особое внимание семьям военнослужащих.

— Для меня большая честь и честь быть назначенным в звании почетного командира старшего звена, — заявил Дэниел Крейг.

К слову, о звании Крейга сообщили как раз накануне премьеры нового фильма о Бонде Нет времени умирать.

Создатели картины тесно сотрудничали с Королевским флотом и Министерством обороны.

Трейлер фильма Не время умирать

В сети опубликовали финальный трейлер долгожданного продолжения франшизы о Джеймсе Бонде — Не время умирать.

Новый трейлер рассказал подробности нового 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Известно, что этот фильм станет последней миссией агента 007 в исполнении английского актера Дэниела Крейга.

Источник: Royal Navy