Репетируем даже в коридорах: Kalush о подготовке к Евровидению и новых костюмах

Группа Kalush Orchestra уже сегодня отправляется в итальянский Турин, где представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

Накануне отъезда коллектив дал пресс-конференцию во Львове и рассказал о подготовке к музыкальному конкурсу. Уже 10 мая они представят нашу страну на Евровидении.

О репетициях в условиях войны

— Собираться было непросто. Долгое время нам приходилось репетировать онлайн. Мы были по разным городам Украины и только буквально недавно нам удалось собраться вместе. Потому пришлось репетировать в таком экстра режиме. Благодаря нашему трудолюбию мы уверены, что даже так мы отработали свой номер лучше, чем те, которые не имели одних ограничений.

О промотуре по Европе

— Несколько стран посетили в рамках Евровидения. Но в нашем случае это был тур в поддержку Украины. Мы отказались от виджинга, вместо эффектов мы использовали QR-код и собирали средства для благотворительных организаций. Это были Израиль, Испания, Нидерланды и Польша. Мы ощущали огромную поддержку от людей. Это было приятно.

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О поддержке украинцев

— На самом деле, негатива сейчас очень мало. Даже те люди, которые не следили за группой Kalush, даже те люди, которые не следили за Евровидением вообще – сейчас им важно, как именно мы представим Украину на Евровидении. Мы чувствуем за это большую ответственность. Поэтому сделаем все возможное, чтобы оказаться полезными в этой ситуации. Быть полезным своей стране.

О новых костюмах в Турине

— Готовимся повсюду и всегда, даже в номере отеля, мы занимаем коридор и делаем репетиции. Чего ждать? Ждать другие костюмы, другую постановку, но ту же песню, которая всем уж очень известна. Потому следите 10 мая. Вы знаете, что делать. Kalush и Украина. Ну да, чтобы все карты не раскрывать, то скажу, что панамка будет точно, сине-желтая символика тоже, но так удержано. Костюмы будут отличаться на 50%. За другим следите.

Об ответственности на Евровидении

— Большая ответственность всегда, ведь Евровидение — это престижный конкурс и это представление нашей страны. Но сейчас, во время войны, эта ответственность увеличивается в десятки раз. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы представить достойно нашу страну.

Евровидение вне политики

— Евровидение – это конкурс, который вне политики, но касается только того, что мы делаем на сцене. Конечно, мы не можем на сцене много этого сделать и даже надеть из-за того, что это дисквалификация. Но есть большое промо до Евровидения и после, есть возможность пообщаться с журналистами из разных стран мира и рассказать правду. Поэтому таким образом мы можем быть полезны. То есть, на сцене мы всего 3 минуты, но подготовка длится долго, поэтому это время мы используем, чтобы помочь нашей стране.