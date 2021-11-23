Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новыми откровенными белоснежными кадрами.

Серию снимков исполнительница обнародовала в Instagram. В кадре звезда предстала в комплекте белья из мини-шорт и топа. Также на ней был кардиган и теплые кроссовки, коричневого цвета. Волосы Тина Кароль зачесала в низкий хвост, а на лице у нее нюдовый повседневный макияж.

На кадрах артистка позировала сидя и лежа, акцентируя внимания на кроссовки, поскольку это новая позиция ее именного модного бренда.

Однако большинство поклонников обратило внимание на саму Тину Кароль, нежели на то, во что она обута.

Как тут смотреть на кроссовки, когда тут Тина?

Очень аппетитная.

Реклама красивых ножек.

Какая девочка.

Ножки как с обложки.

Без обуви нравишься больше.

Космическая.

Сильно красивая.

Говорили, что не любите оголяться, а зимнюю обувь рекламируете полуголой.

Как всегда очаровательно красивая.

Идеальная. — Пишут в комментариях Тины Кароль.

Ранее мы писали, что Тина Кароль засветилась в Грузии с экс-Холостяком. Артистка выступила на грузинских Танцах со звездами, а после дала интервью участнику романтического реалити Холостяк 6 Иракли.

Для важного разговора Тина выбрала элегантный образ, стоимость которого более $2 тыс.