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Ножки как с обложки: Тина Кароль восхитила поклонников фото в белье

23 ноября 2021, 16:55
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Источник: Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новыми откровенными белоснежными кадрами.

Серию снимков исполнительница обнародовала в Instagram. В кадре звезда предстала в комплекте белья из мини-шорт и топа. Также на ней был кардиган и теплые кроссовки, коричневого цвета. Волосы Тина Кароль зачесала в низкий хвост, а на лице у нее нюдовый повседневный макияж.

На кадрах артистка позировала сидя и лежа, акцентируя внимания на кроссовки, поскольку это новая позиция ее именного модного бренда.

Однако большинство поклонников обратило внимание на саму Тину Кароль, нежели на то, во что она обута.

  • Как тут смотреть на кроссовки, когда тут Тина?
  • Очень аппетитная.
  • Реклама красивых ножек.
  • Какая девочка.
  • Ножки как с обложки.
  • Без обуви нравишься больше.
  • Космическая.
  • Сильно красивая.
  • Говорили, что не любите оголяться, а зимнюю обувь рекламируете полуголой.
  • Как всегда очаровательно красивая.
  • Идеальная. — Пишут в комментариях Тины Кароль.
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Ранее мы писали, что Тина Кароль засветилась в Грузии с экс-Холостяком. Артистка выступила на грузинских Танцах со звездами, а после дала интервью участнику романтического реалити Холостяк 6 Иракли.

Для важного разговора Тина выбрала элегантный образ, стоимость которого более $2 тыс.

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