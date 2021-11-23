Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новыми откровенными белоснежными кадрами.
Серию снимков исполнительница обнародовала в Instagram. В кадре звезда предстала в комплекте белья из мини-шорт и топа. Также на ней был кардиган и теплые кроссовки, коричневого цвета. Волосы Тина Кароль зачесала в низкий хвост, а на лице у нее нюдовый повседневный макияж.
На кадрах артистка позировала сидя и лежа, акцентируя внимания на кроссовки, поскольку это новая позиция ее именного модного бренда.
Однако большинство поклонников обратило внимание на саму Тину Кароль, нежели на то, во что она обута.
- Как тут смотреть на кроссовки, когда тут Тина?
- Очень аппетитная.
- Реклама красивых ножек.
- Какая девочка.
- Ножки как с обложки.
- Без обуви нравишься больше.
- Космическая.
- Сильно красивая.
- Говорили, что не любите оголяться, а зимнюю обувь рекламируете полуголой.
- Как всегда очаровательно красивая.
- Идеальная. — Пишут в комментариях Тины Кароль.
Ранее мы писали, что Тина Кароль засветилась в Грузии с экс-Холостяком. Артистка выступила на грузинских Танцах со звездами, а после дала интервью участнику романтического реалити Холостяк 6 Иракли.
Для важного разговора Тина выбрала элегантный образ, стоимость которого более $2 тыс.