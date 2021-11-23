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Ніжки як із обкладинки: Тіна Кароль захопила шанувальників фото в білизні

23 Листопада 2021, 16:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новими відвертими білосніжними кадрами.

Серію знімків виконавиця оприлюднила в Instagram. У кадрі зірка постала в комплекті білизни з міні-шорт і топа. Також на ній був кардиган та теплі кросівки, коричневого кольору. Волосся Тіна Кароль зачесала в низький хвіст, а на обличчі в неї нюдовий повсякденний макіяж.

На кадрах артистка позувала сидячи та лежачи, акцентуючи увагу на кросівках, оскільки це нова позиція її іменного модного бренду.

Однак більшість шанувальників звернула увагу на саму Тіну Кароль, ніж на те, в що вона взута.

  • Як тут дивитися на кросівки, коли тут Тіна?
  • Дуже апетитна.
  • Реклама красивих ніжок.
  • Яка дівчинка.
  • Ніжки як із обкладинки.
  • Без взуття подобаєшся більше.
  • Космічна.
  • Дуже гарна.
  • Говорили, що не любите оголюватися, а зимове взуття рекламуєте напівголою.
  • Як завжди чарівно гарна.
  • Ідеальна. – Пишуть у коментарях Тіни Кароль.
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Раніше ми писали, що Тіна Кароль засвітилася в Грузії з екс-Холостяком. Артистка виступила на грузинських Танцях із зірками, а потім дала інтерв’ю учаснику романтичного реаліті Холостяк 6 Іраклі.

Для важливої розмови Тіна обрала елегантний образ, вартість якого понад $2 тис.

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Тіна Кароль
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