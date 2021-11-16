Украинская певица Тина Кароль выступила на шоу Танцы со звездами в Грузии. Она исполнила хит Намалюю тобі зорі.

Член жюри Иракли Макацария отметил, что Тина является лучшим гостем за всю историю грузинского проекта.

Кроме этого, Тина дала интервью участнику романтического реалити Холостяк 6 Иракли для грузинского телевидения.

Для важного разговора Тина выбрала элегантный образ. Она предстала перед камерой в коротком атласном платье-рубашке насыщенного синего цвета.

Наряд от грузинского бренда David Koma стоит более $2 тыс. (примерно 54,2 тыс. грн). Свой образ Тина дополнила черными сапогами на высоком каблуке. Волосы она выровняла и распустила, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на губах.

Недавно Тина Кароль проговорилась об имени дочери. Во время презентации своего альбома Двойной рай в Казахстане артистку спросили о любимом женском имени.

Тина заявила, что ее любимое женское имя – это имя ее будущей дочери. Также она добавила, что всему свое время.

Стоит отметить, что слухи о беременности Кароль появились в сети достаточно давно и до сих пор активно обсуждаются. Еще на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины Тина появилась на сцене в длинном блестящем платье, которое скрывало ее фигуру. Именно тогда в сети звезду заподозрили в беременности.