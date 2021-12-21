Популярная украинская певица Тина Кароль возглавила рейтинг Топ-100 деятелей, внесших значительный вклад в культуру страны, от Фактов ICTV.

2021 год для артистки стал очень продуктивным и ярким. Тина Кароль выпустила несколько альбомов, закрепив их успех рядом синглов, в том числе Скандал и Красиво. Еще она дала масштабное шоу в рамках Atlas Weekend и снялась в нескольких шоу.

В интервью Фактам ICTV Тина Кароль рассказала о том, как ей удается оставаться динамичной, несмотря на значительные нагрузки, а также, как отреагировала на победу в топ-100 от Фактов ICTV и только одну номинацию от Yuna.

— Рейтингом Топ-100 от Фактов ICTV украинцы отметили вас как человека, сделавшего значительный вклад в украинскую культуру. Как сами считаете, чем вам удалось покорить людей?

— Искренностью. Я не даю оценки такому понятию, как покорение людей, во всем есть искренность.

— У вас самая активная фан-база в Украине. В чем феномен Фантины? Как коммуницируете со своим фан-клубом?

— Фантина, действительно, самый сильный фандом не только в Украине, но и в других странах. Этот фан-клуб объединяет многие страны. Он зародился в 2005 году, после победы на конкурсе Новая волна. Мы дружны, и их поддержка в 2013 году помогла мне встать с колен и вновь быть, звучать, жить как певица.

— В этом году вы развернули свою карьеру в другое русло. Что предшествовало таким изменениям?

— Захотелось другой музыки, другого звучания. Я познакомилась с Аркадием Александровым — соавтором всех песен и альбомов, которые вышли в этому году: Красиво и Двойной рай. Изменениям предшествовал внутренний порыв, посыл, внутреннее ощущение себя.

— 2021 год был более чем плодотворным для вас. Что помогало бороться с усталостью и выгоранием?

— Я не выгораю и особо не устаю, когда творю. Но точно для долголетия успеха, для результативности важна дисциплина и четкое распределение своего графика, в котором уделено время отдыху как физическому, так и ментальному.

— Если во время работы кто-то со стороны высказывается критически в ваш адрес, как на это реагируете?

— Если во время работы кто-то высказывает критику, то это необязательно воспринимать именно как критику, может быть, вам подсказывают.

Вокруг меня всегда находятся люди, которые за результат, и я всегда открыта к мнению других людей, подчеркиваю, преумножаю. Я давно закончилась бы, если бы считала себя самой умной.

— Премия Yuna отметила ваши достижения только в одной категории. В Instagram вы достаточно лаконично и сдержанно на это отреагировали. Когда узнали о номинации, вас это возмутило или обидело? Что чувствовали?

— На самом деле мне все равно. Я рада всем наградам и крайне благодарна. Однако я не для этого стараюсь и пою. Я пою для зрителей, пою, потому что это — моя миссия, мое призвание, мой воздух. Если я не пою пять дней, я угасаю.

— В этом году вы сделали целый альбом с молодыми артистами. Можете назвать топ-5 самых перспективных в Украине?

— Все, кто был в альбоме Молодая кровь, очень перспективны. Я чрезвычайно радуюсь новым именам и музыке, которая рождается в нашей стране.

— Скандалы и черный пиар — друзья для артиста в части промо или враги?

— Публичная личность всегда будет окутана скандалами, каким-то черным пиаром, домыслами — это неотделимая часть данной сферы. Но не стоит в это заигрываться и принимать в этом участие.

— Какие артисты всегда есть в вашем трек-листе?

— Я меломан по натуре и слушаю очень много музыки. И анализирую ее как профессионал. Мне сложно включить музыку и наслаждаться ею. Наверное, в такие моменты это звуки природы, звучание этнических инструментов и рождественские песни со всего мира.

— Кого из украинских культурных деятелей вы можете назвать своим любимым?

— Не хочу выделять топ-5. Я люблю и художников, и дизайнеров, и редакторов журналов — это тоже культура. Я люблю музыкантов и саунд-продюсеров, и режиссеров из киноиндустрии и клипов. Мне сложно определиться, да и не стоит этого делать.

— Слушаете ли вы каверы на свои песни? Некоторые артисты ревностно к этому относятся, а как вы реагируете?

— Я очень люблю каверы на свои песни, с удовольствием их слушаю. Анализирую, как люди их слышат, как они их преобразовывают, это прекрасно.

— В Украине все еще существует проблема с роялти, новый законопроект может помочь ее решить. Вы его поддерживаете?

— Я очень хочу, чтобы решилась эта проблема. Очень хочу, чтобы украинские авторы, я в том числе, смогли достойно зарабатывать свои деньги за создание уникального произведения. Талант должен быть оценен.

И как только молодые артисты увидят, что они могут по праву быть достойно награждены за свое творчество, они будут еще больше стараться, чтобы их треки были более популярными, успешными.

Мы таким образом будем рождать новых артистов, новое музыкальное поколение, которое будет стремиться становиться богатым, потому что они пишут актуальную музыку здесь и сейчас.

Это возможно, и очень бы хотелось, чтобы это произошло в нашей стране. Хотя везде это уже давным-давно есть.