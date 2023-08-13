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Никто не виноват: Денисенко прокомментировала скандал с Остапчуком относительно красоты

13 августа 2023, 12:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Наталка Денисенко
Источник: Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко высказалась о скандале вокруг телеведущего Владимира Остапчука, певца Позитива и блогера Богдана Буше, чьи слова о депиляции женщин вызвали немало обсуждений.

В Instagram Наталка обнародовала серию откровенных фото, на которых позировала в обтягивающем платье с прозрачными вставками, будучи без белья. В посте она сказала, что начиталась публикаций про 10 из 10 и отметила, что никто не виноват, что мужчины имеют какие-то свои предубеждения относительно красоты.

— Чаще именно женщины бывают более жестоки в высказываниях друг к другу… Я это знаю точно, потому что ни один мужчина не говорил то, что говорили “подружки”. О травле подростками сверстников — я вообще молчу… Веками общество навязывало какие-то формы, правила красоты и поведения, — отметила Денисенко.

Добавляет, ее муж, актер Андрей Фединчик вообще не замечает когда у нее гладкие ноги, а когда нет. Зато замечает ее состояние — блеск в глазах, чувства, энергию.

Говорит, еще будучи ребенком, никогда не задумывалась о внешних клише, поскольку чувствовала себя самой-самой.

— Как таковых выводов — не будет, потому что я не знаю как правильно. Я знаю, как хорошо будет для меня. Главное просто любить себя здоровой любовью. Не из эгоизма, а из заботы. Любить своего ребенка и учить, что красота может быть в разных формах и смыслах. Для меня, главное чувствовать себя, — подчеркнула Наталка.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал после высказываний Позитива, Остапчука и Буше о женской красоте. Так, они негативно высказались касательно волос на теле у противоположного пола, сопровождая разговор шутками.

Остапчук сказал, что девушка должна быть без волос на теле, Буше заявил, что девушка без депиляции не может быть на 10 из 10, а Позитив пошутил, что так теплее.

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Теги
Богдан Шелудяк (Буше) Владимир Остапчук Наталка Денисенко Алексей Завгородний (Позитив
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