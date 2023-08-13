Акторка Наталка Денисенко висловилася щодо скандалу довкола телеведучого Володимира Остапчука, співака Позитива та блогера Богдана Буше, чиї слова про депіляцію жінок викликали чимало обговорень.

В Instagram Наталка оприлюднила серію відвертих фото, на яких позувала в обтислій сукні з прозорими вставками, будучи без білизни. У пості вона сказала, що начиталася публікацій про 10 з 10 і зазначила, що ніхто не винен, що чоловіки мають якісь свої упередження щодо краси.

– Частіше саме жінки бувають більш жорстокі у висловлюваннях одна до одної… Я це знаю точно, тому що жоден чоловік не говорив те, що говорили “подружки”. Про цькування підлітками однолітків – я взагалі мовчу… Століттями суспільство нав’язувало якісь форми, правила краси та поведінки, – зазначила Денисенко.

Додає, її чоловік, актор Андрій Федінчик узагалі не помічає коли в неї гладенькі ноги, а коли ні. Натомість помічає її стан – блиск в очах, почуття, енергію.

Каже, ще будучи дитиною, ніколи не замислювалася про зовнішні кліше, оскільки відчувала себе самою-самою.

– Як таких висновків – не буде, бо я не знаю як правильно. Я знаю, як добре буде для мене. Головне просто любити себе здоровою любов’ю. Не з егоїзму, а з турботи. Любити свою дитину і вчити, що краса може бути в різних формах і сенсах. Для мене, головне відчувати себе, – наголосила Наталка.

Нагадаємо, нещодавно в мережі розгорівся скандал після висловлювань Позитива, Остапчука та Буше про жіночу красу. Так, вони негативно висловилися щодо волосся на тілі у протилежної статі, супроводжуючи розмову жартами.

Остапчук сказав, що дівчина повинна бути без волосся на тілі, Буше заявив, що дівчина без депіляції не може бути на 10 з 10, а Позитив пожартував, що так тепліше.