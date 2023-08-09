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Где хочу — там брею! Полякова, Ефросинина и Тринчер резко ответили на “девушек 10 из 10”

9 августа 2023, 16:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Где хочу — там брею! Полякова, Ефросинина и Тринчер резко ответили на “девушек 10 из 10”

После скандальных слов Остапчука и Позитива о депиляции и фразы касательно девушек на 10 из 10, в сети активно обсуждают стандарты красоты и личные предпочтения. 

К настоящим дебатам присоединились и украинские звезды, которые пришла на защиту девушек и их право решать судьбу волос на теле. 

Реакция звезд на женщин на 10 из 10 — далее в материале.

Певица Alyona Alyona показала, как нужно принимать себя и свое тело и не зависеть от мнения других людей. Она позирует в купальнике с кавуном в руках и наслаждается летними днями.

— Я, наверное, на 9 из 10. Хоть ноги и пися у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть. Вообще ограниченные люди всегда пытаются ограничить других. Но когда ты любишь себя и принимаешь себя — только тебе решать худеть или толстеть, брить ноги или не брить, увеличивать губы, делать липосакцию, делать что-либо со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело — ваше дело, — заявила артистка.

Свою мысль касательно дебатов о женской красоте выразила и Оля Полякова — она показала небритые ноги своей младшей дочери Алисы, которая сказала маме поучиться самооценке у Alyona Alyona.

Оля Полякова

Поддержать девушек на фоне скандала решила и Анна Тринчер — она показала свое колено, на котором есть несколько волосков.

— А я на 10 из 10? — задалась вопросом звезда.

Тринчер

К тренду присоединилась и Jerry Heil — она заявила, что оценивает себя на 20 из 10, и показала идею для образа, чтобы скрыть свои небритые части тела.

Украинская певица Krutь заявила, что ощущает себя на 11 из 10. Артистка добавила, что обожгла свою ногу в детстве, и до 18 лет не показывала свои шрамы, и считала что ее никто не полюбит. Звезда рассказала, что не могла на себя смотреть. Спустя время она поняла, что внешняя красота — это проявление любви к себе.

— Никто не имеет права оценивать вашу внешность по каким-то воображаемым стандартам. Никто, — добавила Krutь и показала свои снимки во всей красе.

Маша Ефросинина заявила, что она сама будет решать, что делать со своим телом — от стрижки до бритья. 

— Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не выродки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать, как мы должны выглядеть, чтобы заслужить их одобрение и заинтересованность. Поэтому, уважаемые даватели советов как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет — сначала возьмите сантиметры, и измерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там сейчас находятся ваши мозги — добавила ведущая.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина призвала девушек всегда чувствовать себя на 10 из 10, вне зависимости от мнения людей вокруг.

Теги
Jerry Heil Аlyona Alyona Маша Ефросинина Оля Полякова Юлия Санина
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