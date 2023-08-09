После скандальных слов Остапчука и Позитива о депиляции и фразы касательно девушек на 10 из 10, в сети активно обсуждают стандарты красоты и личные предпочтения.

К настоящим дебатам присоединились и украинские звезды, которые пришла на защиту девушек и их право решать судьбу волос на теле.

Реакция звезд на женщин на 10 из 10 — далее в материале.

Певица Alyona Alyona показала, как нужно принимать себя и свое тело и не зависеть от мнения других людей. Она позирует в купальнике с кавуном в руках и наслаждается летними днями.

— Я, наверное, на 9 из 10. Хоть ноги и пися у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть. Вообще ограниченные люди всегда пытаются ограничить других. Но когда ты любишь себя и принимаешь себя — только тебе решать худеть или толстеть, брить ноги или не брить, увеличивать губы, делать липосакцию, делать что-либо со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело — ваше дело, — заявила артистка.

Свою мысль касательно дебатов о женской красоте выразила и Оля Полякова — она показала небритые ноги своей младшей дочери Алисы, которая сказала маме поучиться самооценке у Alyona Alyona.

Поддержать девушек на фоне скандала решила и Анна Тринчер — она показала свое колено, на котором есть несколько волосков.

— А я на 10 из 10? — задалась вопросом звезда.

К тренду присоединилась и Jerry Heil — она заявила, что оценивает себя на 20 из 10, и показала идею для образа, чтобы скрыть свои небритые части тела.

Украинская певица Krutь заявила, что ощущает себя на 11 из 10. Артистка добавила, что обожгла свою ногу в детстве, и до 18 лет не показывала свои шрамы, и считала что ее никто не полюбит. Звезда рассказала, что не могла на себя смотреть. Спустя время она поняла, что внешняя красота — это проявление любви к себе.

— Никто не имеет права оценивать вашу внешность по каким-то воображаемым стандартам. Никто, — добавила Krutь и показала свои снимки во всей красе.

Маша Ефросинина заявила, что она сама будет решать, что делать со своим телом — от стрижки до бритья.

— Для себя, девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не выродки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать, как мы должны выглядеть, чтобы заслужить их одобрение и заинтересованность. Поэтому, уважаемые даватели советов как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет — сначала возьмите сантиметры, и измерьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там сейчас находятся ваши мозги — добавила ведущая.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина призвала девушек всегда чувствовать себя на 10 из 10, вне зависимости от мнения людей вокруг.