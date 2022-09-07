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Персони

Ноготь Ники Минаж продали на аукционе за $55 тыс.: прямо с церемонии MTV

7 сентября 2022, 19:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ники Минаж

Поклонник известной певицы Ники Минаж продал ее ноготь за $55 тыс. Частичка тела звезды была выставлена на аукционе, после чего была продана за сумасшедшие деньги.

Это был акриловый ноготь с ее выступления на церемонии MTV Video Music Awards 2022 года. Известно, что аукцион проходил на площадке eBay, и за короткий период было сделано 53 ставки — покупатели действительно боролись за ценный трофей.

Ноготь украшен кораллами и золотыми драгоценными камнями. В описании лота сообщается, что фанат сумел поймать аксессуар звезды во время ее выступления.

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— Я был в первом ряду на VMA, и акриловый ноготь Ники отвалился за мгновение до того, как она начала выступать. Ее команда быстро нашла замену ногтю. И хотя съемка была запрещенной, я покажу снимки, сделанные до и после шоу, чтобы доказать подлинность лота, — заявил продавец.

Кто стал покупателем — не сообщается. 

Сама Ники и без своих фанатов умеет привлекать внимание, пусть и не самым правильным способом. В начале 2022 года охранник обвинил Минаж и ее мужа в избиении — чтобы получить компенсацию, мужчина подал на пару в суд.

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