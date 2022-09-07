Шанувальник відомої співачки Нікі Мінаж продав її ніготь за $55 тис. Частинку тіла зірки було виставлено на аукціоні, після чого було продано за божевільні гроші.

Це був акриловий ніготь із її виступу на церемонії MTV Video Music Awards 2022 року. Відомо, що аукціон проходив на майданчику eBay, і за короткий період було зроблено 53 ставки – покупці справді боролися за цінний трофей.

Ніготь прикрашений коралами та золотим коштовним камінням. В описі лота повідомляється, що фанат зумів упіймати аксесуар зірки під час її виступу.

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– Я був у першому ряду на VMA, і акриловий ніготь Нікі відвалився за мить до того, як вона почала виступати. Її команда швидко знайшла заміну нігтя. І хоча знімання було забороненим, я покажу знімки, зроблені до і після шоу, щоб довести справжність лота, – заявив продавець.

Хто став покупцем – не повідомляється.

Сама Нікі й без своїх фанатів вміє привертати увагу, хай і не найправильнішим способом. На початку 2022 року охоронець звинуватив Мінаж та її чоловіка у побитті – щоб отримати компенсацію, чоловік подав на пару до суду.