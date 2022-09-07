Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Ніготь Нікі Мінаж продали на аукціоні за $55 тис.: прямо з церемонії MTV

7 Вересня 2022, 19:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ники Минаж

Шанувальник відомої співачки Нікі Мінаж продав її ніготь за $55 тис. Частинку тіла зірки було виставлено на аукціоні, після чого було продано за божевільні гроші.

Це був акриловий ніготь із її виступу на церемонії MTV Video Music Awards 2022 року. Відомо, що аукціон проходив на майданчику eBay, і за короткий період було зроблено 53 ставки – покупці справді боролися за цінний трофей.

Ніготь прикрашений коралами та золотим коштовним камінням. В описі лота повідомляється, що фанат зумів упіймати аксесуар зірки під час її виступу.

Зараз дивляться

– Я був у першому ряду на VMA, і акриловий ніготь Нікі відвалився за мить до того, як вона почала виступати. Її команда швидко знайшла заміну нігтя. І хоча знімання було забороненим, я покажу знімки, зроблені до і після шоу, щоб довести справжність лота, – заявив продавець.

Хто став покупцем – не повідомляється.

Сама Нікі й без своїх фанатів вміє привертати увагу, хай і не найправильнішим способом. На початку 2022 року охоронець звинуватив Мінаж та її чоловіка у побитті – щоб отримати компенсацію, чоловік подав на пару до суду.

Читайте також:
ДжамалаПонад €5 тис. підуть на ЗСУ: сукню Джамали з Євробачення продали на аукціоні

Теги
Нікі Мінаж
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь