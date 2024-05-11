Представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из Евровидения 2024. Артист не выступит в финал конкурса 11 мая.

Нидерланды дисквалифицировали из Евровидения 2024: подробности

Об этом заявили организаторы конкурса EBU. Представители отметили, что шведская полиция расследовала жалобу женщины со съемочной площадки.

— Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером. Пока судебный процесс идет своим чередом, его дальнейшее участие в конкурсе нецелесообразно, — отметили в EBU.

Организаторы добавили, что решение не связано с другими исполнителями или членами делегации Нидерландов.

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Представители Евровидения не стали терпеть неподобающее поведение на мероприятии, которое может нести угрозу безопасности рабочей обстановки для всех сотрудников конкурса. Учитывая сказанное, поведения Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса.

Напомним, что перед финалом конкурса разгорелся скандал — Йоста Кляйна из Нидерландов отстранили от репетиции на Евровидении. В сети активно обсуждали причины такого решения.

Решение организаторов связывали со ссорой на брифинге между представителями Нидерландов и Израиля, нападением Йоста на оператора во время парада флагов и нападением на женщину в телевизионной постановке. Похоже, факт насилия подтвердился, и теперь актеру грозит ответственность за содеянное.

Фото: Йост Кляйн