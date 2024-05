Представителя Нидерландов на Евровидении 2024 Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции перед финалом конкурса. Перед отстранением разгорелся скандал, и артисту грозит даже дисквалификация.

Ситуация вокруг Йоста достаточно расплывчатая, поскольку стороны конфликта не спешат давать официальных комментариев. Об отстранении заявило издание BBC, посылаясь на Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).

Руководители отметили, что получили информацию о неком инциденте касательно Кляйна, и сейчас ведется расследование. Правда, подробностей о случае EBU не спешат раскрывать. После расследования будет решена судьба Нидерландов на конкурсе — не исключено, что артиста могут дисквалифицировать.

Сейчас в сети активно обсуждают сразу три потенциальные причины проведения расследования — по одной из них, певец на параде флагов ударил оператора, который спровоцировал артиста вопросом об умерших родителях.

Вторая версия — это конфликт с представительницей Израиля на конкурсе. На пресс-конференции представительницу Израиля Эден Голан спросили, не думает ли она об опасности для других артистов своим присутствием на конкурсе. Модератор конференции подчеркнул, что певица не обязана отвечать на этот вопрос, но Клян возразил этому, и спросил Почему нет?

Joost Klein in Europapa:

“I don’t care who you are, I don’t care where you’re from”

Also Joost Klein:

“Why not” after the Polish journalist blamed Eden Golan for all the threats she gets by radical Islamists, all the while he covers his head with the Dutch flag.

So… pic.twitter.com/aCbOvDiB82

— Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) May 10, 2024