Представителя Нидерландов на Евровидении 2024 Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции перед финалом конкурса. Перед отстранением разгорелся скандал, и артисту грозит даже дисквалификация.

Скандал с Нидерландами на Евровидении 2024: подробности

Ситуация вокруг Йоста достаточно расплывчатая, поскольку стороны конфликта не спешат давать официальных комментариев. Об отстранении заявило издание BBC, посылаясь на Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).

Позиция организаторов Евровидения 2024

Руководители отметили, что получили информацию о неком инциденте касательно Кляйна, и сейчас ведется расследование. Правда, подробностей о случае EBU не спешат раскрывать. После расследования будет решена судьба Нидерландов на конкурсе — не исключено, что артиста могут дисквалифицировать.

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Причины расследования касательно Йоста Кляйна

Сейчас в сети активно обсуждают сразу три потенциальные причины проведения расследования — по одной из них, певец на параде флагов ударил оператора, который спровоцировал артиста вопросом об умерших родителях.

Вторая версия — это конфликт с представительницей Израиля на конкурсе. На пресс-конференции представительницу Израиля Эден Голан спросили, не думает ли она об опасности для других артистов своим присутствием на конкурсе. Модератор конференции подчеркнул, что певица не обязана отвечать на этот вопрос, но Клян возразил этому, и спросил Почему нет?

Joost Klein in Europapa:

“I don’t care who you are, I don’t care where you’re from” Also Joost Klein:

“Why not” after the Polish journalist blamed Eden Golan for all the threats she gets by radical Islamists, all the while he covers his head with the Dutch flag. So… pic.twitter.com/aCbOvDiB82 — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) May 10, 2024

Вопрос Йоста спровоцировал освистывание Эден гостями конференции, а также выкрикивания Палестина с зала.

Однако есть еще одна версия расследования — шведское СМИ Aftonbladet заявило, что инцидент касается обвинения Кляйна в насилии над женщиной в телевизионной постановке, и из-за этого ему грозит дисквалификация.

Голосование Евровидения 2024 отложили: что известно

На фоне расследования, EBU отличили голосование Rest of the World — оно должно было начаться с ночи на 11 мая. Свой голос должны были отдавать те страны, которые не участвовали в Евровидении 2024. Похоже, зрителям придется дождаться решения организаторов касательно Нидерландов.

Напомним, что Факты ICTV подробно расписали, где смотреть финал Евровидения 2024 11 мая и когда начнется трансляция. Шоу будут комментировать украинские звезды — Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Фото: Евровидение