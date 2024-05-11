Финал Евровидения 2024 стартует в Мальме 11 мая. Представители 26 стран выйдут на сцену, чтобы побороться за победу в музыкальном конкурсе.

Онлайн-трансляция Евровидения 2024 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Финал Евровидения 2024 онлайн-трансляция: где смотреть

Если вам нравится следить за ходом конкурса в оригинальной версии, то вы можете перейти по ссылке на официальный YouTube-канал конкурса.

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Если же вы любите наблюдать за всем, что происходит на шоу, вместе с комментатором от Украины Тимуром Мирошниченко, то переходите по ссылке ниже. Неизменному голосу в этом году составит компанию стендап-комик Василий Байдак.

В комментариях зрители смогут задавать вопросы, на которые ведущий будет отвечать вживую. К тому же в студии будут происходить интересные события, которые начнутся за полчаса до начала самого соревнования.

Напомним, что Jerry Heil и Alyona Alyona представляют Украину с песней Teresa & Maria. Девушки выйдут на сцену под номером 2.

Мы также собрали порядок выступлений всех учасников в финале Евровидения 2024.