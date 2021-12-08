В пятницу, 10 декабря, на телеканале СТБ покажут восьмой выпуск шоу Україна має талант. Покорять судей и зрителей придет необычная пара пилонистов — Елена и Алексей Ткаченки.

Ей 44 года, ему 46. Заниматься пилоном Лена начала благодаря Україна має талант. На сцене талант-шоу ей хотелось доказать, что даже без зрения она способна на это.

Занятия давались ей сложно, без точки опоры незрячие теряют ориентир на пилоне, поэтому муж решил заниматься вместе с ней.

Всего пилоном они занимаются четыре года, у супругов в неделю по три тренировки, длительность каждой — два часа.

У Лены — дистрофия сетчатки, генетическое заболевание, диагноз которого ей поставили еще при рождении. Она работала юристом, училась на реабилитолога, Алексей — юрист, тоже переучивается на реабилитолога.

Как медику ей было интересно доказать то, что в 40 лет можно начать учиться новому увлечению и при этом улучшить свое здоровье. Благодаря спорту Елена скинула 15 килограммов.

Влюбленные познакомились 24 года назад, тогда Елена еще немного видела. В 30 лет зрение начало стремительно ухудшаться и без мужа она уже не могла ходить.

Алексей для Елены как подружка — он делает ей прически и даже макияж, специально окончив соответствующие курсы.

— Сейчас могу увидеть только какую-то лампочку, блик. А так все — темнота, — поделилась Лена.

Она подчеркнула, что ей нравится доказывать в первую очередь себе, что она может быть полноценным человеком.

Удастся ли супругам удивить судей — смотрите 10 декабря на СТБ в 19.00.