У п’ятницю, 10 грудня, на телеканалі СТБ покажуть восьмий випуск шоу Україна має талант. Підкорювати суддів та глядачів прийде незвичайна пара пілоністів – Олена та Олексій Ткаченки.

Їй 44 роки, йому 46. Займатися пілоном Олена почала завдяки Україна має талант. На сцені талант-шоу їй хотілося довести, що навіть без зору вона здатна на це.

Заняття давалися їй складно, без точки опори незрячі втрачають орієнтир на пілоні, тому чоловік вирішив займатися разом із нею.

Усього пілоном вони займаються чотири роки, у подружжя на тиждень по три тренування, тривалість кожного – дві години.

В Олени – дистрофія сітківки, генетичне захворювання, діагноз якого їй поставили ще при народженні. Вона працювала юристом, навчалася на реабілітолога, Олексій – юрист, теж перевчається на реабілітолога.

Як медику їй було цікаво довести те, що в 40 років можна почати вчитися новому захопленню та при цьому покращити своє здоров’я. Завдяки спорту Олена скинула 15 кілограмів.

Закохані познайомилися 24 роки тому, тоді Олена ще трохи бачила. У 30 років зір почав швидко погіршуватися і без чоловіка вона вже не могла ходити.

Олексій для Олени як подружка – він робить їй зачіски та навіть макіяж, спеціально закінчивши відповідні курси.

– Наразі можу побачити лише якусь лампочку, відблиск. А так все – темрява, – поділилася Олена.

Вона наголосила, що їй подобається доводити насамперед собі, що вона може бути повноцінною людиною.

Чи вдасться подружжю здивувати суддів – дивіться 10 грудня на СТБ о 19.00.