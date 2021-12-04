В субботу, 4 декабря, на телеканале СТБ прошел 7-й выпуск легендарного шоу Україна має талант.

На этот раз проект открывало выступление художницы, которыя пишет картины ногой. На сцене Україна має талант Светлана Саучок из Беларуси написала портрет ведущего Григория Решетника.

Необычный талант художницы оценили зрители, а также судьи Україна має талант, которые сказали ей три Да.

Необычную силу и гибкость продемонстрировал воздушный актобат Эльдар Юлдашев. 14-летний парень показал сложные элементы, которые не под силу каждому взрослому.

После выступления Эльдара судьи аплодировали его таланту стоя.

— Я и не подозревал, что Эльдар продемонстрирует нам такие сложные элементы и сделает это четко, легко и конкретно! В вашем номере было столько рискованных трюков! ― прокомментировал выступление Сергей Притула.

Команда чирлидерш Nice ladies из Харькова доказала всем зрителям шоу Україна має талант, что возраст — это лишь цифра в паспорте.

Женщины в возрасте от 58 до 75 лет зажгли сцену, зарядили своей энергетикой и показали высокий уровень профессиональной подготовки.

Необычный номер для шоу Україна має талант показал профессиональный клоун Алексей Красных.

Талант мужчины довольно необычный – он имитирует разные звуки. Алексей подготовил представление с элементами пантомимы и сатиры.

– Я здесь умирала от смеха, это было очень круто. Вы хороший актер. Пантомимы, клоунады – это было очень четко и круто. Я бы с большим удовольствием пришла на ваше представление, — сказала Ксения Мишина.

Новый жанр танцев на пилоне показал Дмитрий Политов. Он один из первых в Украине начал выводить пилон в статус искусства, а не эротического шоу. На сцене он продемонстрировал номер с элементами крампа, от которого судьи были в восторге.

А участники театра теней Verba Show продемонстрировали постановку по мотивам известного сериала Игра престолов.

– Я, например, тот человек, который не видел ни одной серии Игры престолов. Так вот, я благодаря вам просмотрел все сезоны за несколько минут. Это было феерично! Браво! ― прокомментировал выступление участников Сергей Притула.

Одним из самых ярких выступлений 7 выпуска Україна має талант стал номер олимпийской чемпионки по борьбе Ирины Мерлени. Она станцевала женственный танец на пилоне.

Зрители не ожидали увидеть Ирину в таком амплуа. Она призналась, что бросила мужской спорт из-за многочисленных травм и морального давления. Сейчас он пытается найти себя в женском искусстве.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Ведущим шоу Україна має талант стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям показывает певица Jerry Heil.