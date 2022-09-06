Певица Светлана Лобода рассказала, что изменилось в ее жизни с 2014 года и озвучила свою позицию.
Артистка призналась, что очень заблуждалась и была виновата в том, что была безучастна все восемь лет.
— Я виновата очень в том, что не интересовалась тем, что происходит в моей стране. Сейчас все очень однозначно. Я вижу, что есть война, я ее понимаю, чувствую, прочувствовала на себе, родных и теперь моя позиция однозначно на стороне моей страны, моих родных, команды, людей, которых я люблю, переживаю, — отметила Лобода.
Говорит, за шесть месяцев очень повзрослела. Это связано с ощущением горя и беды.
— Ты неосознанно стареешь. Вот так происходит. Поэтому я внутри себя ощущаю намного взрослее, чем полгода назад, — сказала Светлана.
Отмечает, чувствует свою вину за то, что происходит. Конкретно — за произошедшее в 2014 году.
— Я просто не осознавала, что это начало того, что мы получили сегодня. Я не думала об этом, не интересовалась, занималась собой и своей детской мечтой, — сказала певица.
Говорит, когда карьера начала идти в верх и в Украине она была уже одним из первых артистов, ей было мало.
— Я хотела больше и так произошло, что в 2014 году мои песни стали популярны очень в России и не только, но в РФ это было культом. Меня начали везде приглашать и я поняла, что это тот плацдарм, тот шаг, который я могу переступить и пойти дальше, — рассказала исполнительница.
Добавляет, не было понимая, что делает что-то не так. Однако отмечает, что сегодня ей за это очень стыдно.
— Все понимали, что это территориальный конфликт между странами, но это не была полномасштабная война. Это было где-то там далеко, как нам казалось. Большая часть украинских артистов работала в РФ. Лучший продукт, который создавался там, был создан украинцами. Но с 24 февраля все обнулилось и стало другим. Мы все поняла, что это война между странами. Умные люди понимают, что Россия напала на Украину, — подчеркнула Светлана.