Певица Светлана Лобода рассказала, что изменилось в ее жизни с 2014 года и озвучила свою позицию.

Артистка призналась, что очень заблуждалась и была виновата в том, что была безучастна все восемь лет.

— Я виновата очень в том, что не интересовалась тем, что происходит в моей стране. Сейчас все очень однозначно. Я вижу, что есть война, я ее понимаю, чувствую, прочувствовала на себе, родных и теперь моя позиция однозначно на стороне моей страны, моих родных, команды, людей, которых я люблю, переживаю, — отметила Лобода.

Говорит, за шесть месяцев очень повзрослела. Это связано с ощущением горя и беды.

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— Ты неосознанно стареешь. Вот так происходит. Поэтому я внутри себя ощущаю намного взрослее, чем полгода назад, — сказала Светлана.

Отмечает, чувствует свою вину за то, что происходит. Конкретно — за произошедшее в 2014 году.

— Я просто не осознавала, что это начало того, что мы получили сегодня. Я не думала об этом, не интересовалась, занималась собой и своей детской мечтой, — сказала певица.

Говорит, когда карьера начала идти в верх и в Украине она была уже одним из первых артистов, ей было мало.

— Я хотела больше и так произошло, что в 2014 году мои песни стали популярны очень в России и не только, но в РФ это было культом. Меня начали везде приглашать и я поняла, что это тот плацдарм, тот шаг, который я могу переступить и пойти дальше, — рассказала исполнительница.

Добавляет, не было понимая, что делает что-то не так. Однако отмечает, что сегодня ей за это очень стыдно.