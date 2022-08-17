Певица Светлана Лобода сказала, что для нее означает Россия сегодня. До начала полномасштабной войны в Украине артистка активно строила карьеру там.

По словам Лободы, она хочет быть на стороне света и добра. Украина для нее — страна, в которой она выросла, здесь ее корни, родные, команда и вся ее жизнь.

— Россия это страна, которая сегодня очень заблудилась. Во главе стоит человек, который ведет эту страну не туда. Пока люди это не поймут и не осознают, думаю, ничего хорошего в этой стране быть не может. Я выбираю другой путь, — отметила Светлана.

Артистка добавила, что сегодня изменилась жизнь всех украинцев, в том числе ее детей, мамы, отца, бабушек и страны.

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— Сегодня каждый из нас выбирает ту сторону, которая ему ближе… Хочу быть на стороне правды… Изначально у нас у всех был шок, и мы не понимали, что происходит, как жить дальше. Я тяжело вспоминаю то время, мы находились в тех эмоциях, которых никогда в жизни не переживали, — сказала Светлана.

В начале июля мы писали о том, что Светлана Лобода собралась в тур после длительного перерыва. Сейчас артистка уже активно выступает, а часть денег переводит на восстановление и помощь жителям родного города Ирпень.