Неужели разошлись? Фанаты заподозрили разрыв Дантеса с Кацуриной

Владимир Дантес и Даша Кацурна расстались — в этом уверены фанаты звездной пары после Дня рождения певца. Все из-за поведения дизайнерши — она проигнорировала праздник своего любимого человека.

Не секрет, что 28 июня Дантес отмечал свое 35-летие — серьезная дата, которую принято отмечать в кругу семьи или близких. На фоне праздника артист открыл банку для донатов и собрал более 430 тыс. грн для наших защитников.

Дантес выставил фото своего 50-летнего брата в Instagram, с которым у него день рождения в один день. Однако, музыкант так и не показал поздравления от Даши, или же подарок от нее.

Примечательно, что в мае Владимир поздравил Дашу публично, и признался ей в своих чувствах. Уже в конце июня ответа в виде теплых слов фанаты так и не дождались.

Один из последних раз Даша публично обратилась к Дантесу под постом 23 июня — тогда дизайнерша сказала, что очень скучает по артисту.

Также Даша опубликовала снимок с брелоком на ключи в форме сердечка, и намекнула, что купила его себе сама.

— Пока сама себе не сделаешь приятное — никто не сделает, — подписала фото дизайнер.

Пользователи сети уже поинтересовались, почему Кацурина не поздравила своего парня с праздником:

А вы с Дашей уже расстались? Даже не поздравила;

Поздравляю! Счастья тебе и Даше, никогда не ссорьтесь;

Неужели они разошлись? Я так за них радовалась.

И пока в сети появились слухи о расставании звездной пары, в сети уже поженили Дорофееву и Мишу Кацурина. Блогер Богдан Беспалов рассказал подробности свадьбы — как оказалось, на церемонии было до 70 гостей, и она проходила на Арсенальной. На свадьбе даже заклеивали камеры на смартфонах, чтобы о бракосочетании никто не узнал.