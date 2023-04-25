Группа Антитела едва не попала в ДТП в Париже. На одном из колес концертного автобуса коллектива недоброжелатели выкрутили гайки.

В Instagram Антитела рассказали, что по итогу колесо отпало, а сам автобус чудом не опрокинулся. Однако благодаря мастерству водителя, который удачно остановился до событий, что могли произойти, участники группы не пострадали.

— Не без приключений. Когда тебе во время выступления в Париже выкрутили гайки на колесе турового авто. Когда на скоростном европейском автобане раскачанным колесом полностью срезало болты, и колесо, отпав, зависло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку, — поделились Антитела.

Говорят, далее прибыли дорожные службы, ремонт, и состоялась оценка повреждений, которые обнаружили царапины при попытке выкрутить свежеокрашенные диски и гайки на колесах.

— Не знаем, кого “благодарить” — соседей-мскл в отеле, которые, возможно, пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушных “сторонников” нашей деятельности и творчества в Париже. Но главное, что все нормально! Все переживем, — уверили Антитела.

Поклонники группы выразили обеспокоенность и попросили не оставлять это просто так.