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Не знаем, кого “благодарить”. Группа Антитела едва избежала страшного ДТП

25 апреля 2023, 11:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Антитела

Группа Антитела едва не попала в ДТП в Париже. На одном из колес концертного автобуса коллектива недоброжелатели выкрутили гайки.

В Instagram Антитела рассказали, что по итогу колесо отпало, а сам автобус чудом не опрокинулся. Однако благодаря мастерству водителя, который удачно остановился до событий, что могли произойти, участники группы не пострадали.

— Не без приключений. Когда тебе во время выступления в Париже выкрутили гайки на колесе турового авто. Когда на скоростном европейском автобане раскачанным колесом полностью срезало болты, и колесо, отпав, зависло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку, — поделились Антитела.

Говорят, далее прибыли дорожные службы, ремонт, и состоялась оценка повреждений, которые обнаружили царапины при попытке выкрутить свежеокрашенные диски и гайки на колесах.

— Не знаем, кого “благодарить” — соседей-мскл в отеле, которые, возможно, пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушных “сторонников” нашей деятельности и творчества в Париже. Но главное, что все нормально! Все переживем, — уверили Антитела.

Поклонники группы выразили обеспокоенность и попросили не оставлять это просто так.

  • Это покушение на убийство! Не оставляйте это без внимания, пусть французы раскроют глаза.
  • Держитесь и оставляйте бус под охраной.
  • Какие же моральные уроды те, кто сделал вам такое… Но, несмотря на это, я рада, что все закончилось хорошо.
  • Берегите себя! Нельзя терять бдительность! А ведь какие есть подлые люди!
  • К бабке не ходи — кацапы, — пишут пользователи сети.
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