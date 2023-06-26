Девушка с концерта Лободы в Харькове рассказала, почему вышла с плакатом против певицы. Светлана обидела 16-летнюю Дарину Вдовенко, чем спровоцировала настоящий скандал.

Девушка появилась на концерте с плакатом Харьков без Лободы, чем привлекла внимание певицы. Светлана подошла к ней и спросила, кто ее прислал и кто заплатил за это.

После этого артистка назвала Вдовенко завербованной, и с такими людьми нет смысла общаться.

Это вызвало шквал критики в сети, и теперь сама Дарина решила подробно рассказать о своей позиции.

— Я подумала, а если я там буду одна стоять? Так и было. Меня поддерживали, но с плакатом я там стояла одна. И как-то центр внимания был не только на Лободе — на мне было больше взглядов. Нарисовала плакат за несколько минут и вышла из дома, — заявила Дарина.

Девушка напомнила, что Лобода выступала с 2014 года в РФ, а в начале полномасштабного вторжения не спешила публично говорить, кто на кого напал.

— Концерт выглядел как отбеливание, но не думаю, что несколькими выступлениями можно поднять репутацию за годы, — добавила Вдовенко.

Девушка призналась, что ее как поддерживали так и критиковали, а охрана певицы пыталась ее снять с фонтана. Один из мужчин сказал, что порвет ей плакат, если он не слезет.

Саму Дарину постоянно поддерживал парень, который стоял возле нее — его можно заметить и на видео, где Лобода обидела девушку вопросами.

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Напомним, что это не первая попытка артистки появиться вернуться в украинский шоубиз. В мае произошел скандал вокруг концерта Лободы для Охматдета, который пришлось отменить из-за критики в сети. Певица хотела провести благотворительный концерт для больницы, но вот в самом Охматдете об этом даже не знали.

Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне Харків