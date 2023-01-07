7 жизней Леа, Торжество мести и Императрица: лучшие мини-сериалы Netflix 2022 года

Выходные на Рождество по юлианскому календарю можно провести за просмотром интересного сериала. К счастью, платформа Netflix в выпуске небольших сериалов, которые можно на скорую просмотреть за выходные, держит, пожалуй, первенство.

В течение 2022 года Netflix ежемесячно радовал своих подписчиков и киноманов увлекательными новинками из разных уголков планеты. Это были как многосерийные проекты на несколько сезонов, так и небольшие сериалы.

Факты ICTV подготовили семь увлекательных коротких сериалов Netflix, которые вы, вероятно, еще не видели, но тем не менее они достойны внимания и потраченного времени.

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7 жизней Леа

В этом французском сериале семь эпизодов в среднем по 45 мин. каждый. На платформе нет украинской озвучки – только украинские субтитры.

Но поверьте, даже для тех, кто не любит “читать” кино — этот сериал станет открытием и компенсацией за “мучения”. Уже в конце первого эпизода вы забудете о субтитрах, и они станут лишь помощником для понимания диалогов, когда создатели сериала будут погружать вас все глубже в сюжет.

История начинает разворачиваться после того, как во время прогулки по каньону 17-летняя Леа находит остатки юноши, пропавшего в начале 90-х. На следующий день она просыпается в теле Исмаэля (речь идет о пропавшем парне) в 1991 году и узнает, что он хорошо знал ее родителей.

Впоследствии она еще шесть раз вернется в прошлое, но будет просыпаться в телах разных людей. Таким образом героиня попытается разгадать тайну смерти парня. В сериале сочетается фантастика, детектив, драма и триллер, а дополняет все это отличный плейлист и атмосфера 90-х.

Наблюдатель

Американский сериал также имеет семь серий, каждая в среднем до 50 мин.

Сериал основан на реальной истории супружеской пары. Дин и Нора Бреннок, которых воплотили Бобби Каннавале и Наоми Уоттс, вместе с двумя детьми переезжают из Нью-Йорка в тихий район. Они тратят все сбережения и покупают дом мечты в пригороде Вестфилд в штате Нью-Джерси.

Кроме недоброжелательных соседей, семейство сталкивается с угрозами в почтовом ящике от таинственного антагониста, который называет себя Наблюдателем. Сначала создатели задумывали сделать Наблюдателя мини-сериалом, но в ноябре 2022 года стало известно, что его продлили на второй сезон.

Императрица

Подборка была бы не полной, если бы мы не добавили в нее исторический сериал с драматически-романтичным сюжетом. Речь идет о немецкой телевизионной экранизации о жизни австрийской королевы Елизаветы Баварской, более известной как Сиси, которая обручилась с королем Австро-Венгрии Францом Иосифом I.

События разворачиваются в XIX веке. Гелен и Элизабет отправляются на встречу с императором Францом Иосифом I, который должен сделать предложение Гелен. Но во время бала он удивляет всех неожиданным решением и выбирает Элизабет как свою будущую жену.

Историю любви королевских супругов дополняют дворцовые интриги и закулисная борьба за власть, которая разворачивается при королевском дворе.

Поскольку уже известно, что сериал продлили, просто добавим, что в первом сезоне семь серий – каждая продолжительностью до одного часа.

Торжество мести

Для большинства украинцев при упоминании южнокорейских телевизионных продуктов вспоминается Игра кальмара. Но поверьте, не только этот сериал с полуострова способен удивить.

В декабре прошлого года на Netflix вышла восьмисерийная драма Торжество мести. На данный момент этот телепродукт можно считать мини-сериалом, но в марте этого года выйдет продолжение. Этот сериал также не имеет украинской озвучки, только — субтитры.

В центре сюжета бывшая жертва школьного буллинга и насилия Мун Дон, стремящаяся отомстить своим обидчикам. Месть она делает главной целью своей жизни. Для этого она поступает в университет, обучается на педагога и становится классным руководителем в частной начальной школе у девочки, которая является ребенком ее главной обидчицы.

При этом методы, которыми руководствуется главная героиня, не противозаконны, но они сводят с ума бывших школьных хулиганов.

Спасение из тайской пещеры

В 2018 году операция по спасению детей из затопленной дождями пещеры в Таиланде была на первых страницах мировых изданий. Тогда исчезла группа из 12 футболистов юношеской команды вместе с тренером.

Герои оказались в ловушке, которой стала им пещера Тхам Луанг. Чтобы освободить их, была организована международная спасательная операция. Она завершилась успешно 10 июля, а дети находились в пещере с 23 июня.

Эту историю воплотили в телепродукт совместно США и Таиланд. Сериал из шести серий будет интересен поклонникам драматических триллеров и экранизаций реальных историй.

Высокая вода

Польский сериал о “наводнении тысячелетия” — именно так в новостях освещалось стихийное бедствие, поразившее в 1997 году западную и южную часть Польши, Чехию, частично Германию, Австрию и Словакию.

По сюжету в июле 1997 года ученые и представители местных органов власти сталкиваются с серьезными проблемами, когда масштабное наводнение грозит затопить Вроцлав. Местные власти приглашают женщину-гидролога Ясмину Тремер, которая способна спасти город от затопления.

В конце концов власти региона и ученые решают пожертвовать окрестными селами и полями ради спасения Вроцлава. Но это решение не устраивает Анджея Рембача, который только что вернулся в родное село под Вроцлавом и возглавил местных жителей в борьбе со стихийным бедствием.

За историей создания телепроекта кроется два года подготовки, исследований и консультаций с экспертами. В сериале шесть серий – каждая в среднем до 45 мин. В то же время платформа для просмотра предлагает только украинские субтитры.

Журналистка

Увлекательный японский сериал из шести серий в среднем по 50 мин. каждая с украинскими субтитрами.

Сериал является римейком одноименного фильма Журналистка 2019 года, в центре которого правительственный коррупционный скандал, который пытается расследовать репортер Анна Мацуда.

Эта работа интригует прежде всего документальным стилем съемки и совершенностью каждого эпизода, который не прерывается в погоне за подпиткой интереса. Этот эффект действительно больше очаровывает и интригует.

— Нет преступлений, о которых можно молчать. Журналист должен давать голос безголосым, – говорит главная героиня в одном из эпизодов.

В драме речь идет о реальных событиях 2017 года при премьерстве Синдзо Абэ, а именно о громком скандале с участием его жены Акие Абе и членов Министерства финансов Японии. Упорная журналистка Анна Мацуда (Реко Йонекура) работает в редакции издания Toto. Она стремится узнать правду, хотя это ей дается с трудностями.

Драма демонстрирует темную сторону политического мира, но при этом журналисты не выступают в этой истории супергероями, что создает эффект реальной истории.