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Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом

8 июля 2022, 13:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом
Источник: Depositphotos

Стриминговый сервис Netflix профинансирует новый фильм Фаворит с голливудский актером Джонни Деппом.

В картине артист сыграет главную роль — французского короля Людовика XV. Фильм станет первым крупным проектом для Деппа после длительного судебного разбирательства с экс-супругой Эмбер Херд.

Режиссером ленты стала Майвенн Ле Беско, которая сыграет в ней любовницу короля Людовика XV.

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Премьера фильма Фаворит запланирована на 2023 год. Сперва его покажут в кинотеатрах Франции, и лишь спустя время он появится на Netflix.

Ранее мы писали, что Джонни Депп может вернуться в Пираты Карибского моря. Его исключили из актерского состава в 2018 году, разорвав контракт из-за обвинений со стороны Эмбер Херд.

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Источник
Daily Mail
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Netflix Джонні Депп
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