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Сделка на $300 млн: Джонни Депп может вернуться в Пираты Карибского моря

28 июня 2022, 09:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сделка на $300 млн: Джонни Депп может вернуться в Пираты Карибского моря
Источник: Depositphotos

Джонни Депп собирается вернуться к съемкам во франшизе Пираты Карибского моря после исключения из актерского состава в 2018 году. Четыре года назад с Джонни разорвали контракт именно из-за обвинений со стороны Эмбер Херд.

За последние 15 лет Депп сыграл в пяти картинах о пиратах — последняя серия с ним вышла в 2017 году. Теперь актер собирается вернуться в серию фильмов и ведет переговоры с Disney на $300 млн.

В сумму входит не только возвращение к роли Воробья в фильме, но и участие в сериале по франшизе, который расскажет о молодости пирата.

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Помимо $300 млн, Disney предложил крупное пожертвование в благотворительный фонд Деппа.

Ранее актер заявлял, что больше не будет сотрудничать с компанией после его исключения из шестой части истории о пиратах.

Информация о возвращении актера к съемкам появилась после победы Деппа в суде над Эмбер Херд, которая обвиняла его в насилии. Суд постановил, что актриса должна выплатить Джонни $10 млн.

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В отличие от всемирно известного пирата, актерская карьера Эмбер сейчас практически уничтожена — ранее она заявила, что даже выплатить компенсацию не сможет из-за нехватки денег.

Источник
Daily Mail
Теги
Disney Джонні Депп Ембер Херд
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