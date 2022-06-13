Стриминговая платформа Netflix выпустила короткий тизер второго сезона сериала Игра в кальмара. Режиссер и продюсер Хван Дон Хек рассказал подробности о продолжении культового проекта.

Короткий тизер показал часть лица аниматронной куклы, которая стала всемирно известной благодаря сериалу.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

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— Потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь первый сезон Игры кальмаров. Но всего за 12 дней проект стал самым популярным сериалом Netflix за всю историю. Как сценарист, режиссер и продюсер, выражаю огромную благодарность фанатам по всему миру, — заявил режиссер Хван Дон Хек.

Продюссер также раскрыл некоторые подробности продолжения — в новом сезоне мы увидим главного героя Сон Ги Хуна и антагониста в маске Фронтмена.

Второй сезон начали разрабатывать еще в конце 2021 года — сразу после ошеломляющего успеха в прокате первых серий. После этого продолжение анонсировали Netflix и режиссер Хван Дон Хек.

В апреле Хек признался, что еще не написал сценарий для продолжения, и назвал ориентировочные сроки выхода — к концу 2024 года. Он добавил, что Игра в кальмара может стать его последним проектом из-за сложности работы — сюжет первого сезона он переделывал 7 месяцев, чтобы добиться экранизации.