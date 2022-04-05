Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек раскрыл подробности о втором сезоне культового сериала от Netflix Игра в кальмара. Так, создатель признался, что еще не написал сценарий для продолжения, и рассказал о сложностях, с которыми столкнулся.

Хван Дон Хек также спрогнозировал сроки выхода второго сезона.

— Мне нужно работать над продолжением — надеюсь, что смогу показать его фанатам к концу 2024 года, — заявил режиссер на фестивале MIPTV в Каннах.

Создатель сериала признался, что написал всего три страницы сценария для дальнейшего развития популярного проекта.

Ранее он заявлял, что Игра в кальмара может стать его последней работой, так как он на протяжении 7 месяцев переделывал сюжет для первого сезона, чтобы он получил экранизацию.

Изначально, вся история писалась под художественный фильм, но у Netflix были другие планы на этот счет, с чем они и не прогадали — на момент выхода сериала в сентябре, он бил все рекорды стриминговой платформы, принося огромную прибыль компании. Это дало понять режиссеру, что зрители хотят продолжения.

К тому же, благодаря успеху сериала, Хван Дон Хек получил шанс встретиться со своим кумиром Стивеном Спилбергом, который похвалил его.

— Спилберг сказал мне, что просмотрел весь сериал за три дня, и заявил, что хочет украсть мой мозг, — добавил сценарист.

Помимо второго сезона Игры в кальмара, режиссер работает над другим проектом, который будет еще более кровожадным. Речь идет о фильме Клуб убийц стариков, о котором мало подробностей.