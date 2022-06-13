Стримінгова платформа Netflix випустила короткий тизер другого сезону серіалу Гра в кальмара. Режисер та продюсер Хван Дон Хьок розповів подробиці про продовження культового проєкту.

Короткий тизер показав частину обличчя аніматронної ляльки, яка стала всесвітньо відомою завдяки серіалу.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

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– Потрібно було 12 років, щоб втілити в життя перший сезон Гри в кальмара. Але за 12 днів проєкт став найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію. Як сценарист, режисер і продюсер висловлюю величезну подяку фанатам по всьому світу, – заявив режисер Хван Дон Хьок.

Продюсер також розкрив деякі подробиці продовження – у новому сезоні ми побачимо головного героя Сон Кі Хуна та антагоніста в масці Фронтмена.

Другий сезон почали розробляти ще наприкінці 2021 року – одразу після приголомшливого успіху у прокаті перших серій. Після цього продовження анонсували Netflix та режисер Хван Дон Хьок.

У квітні Хьок зізнався, що ще не написав сценарій для продовження і назвав орієнтовні терміни виходу – до кінця 2024 року. Він додав, що Гра в кальмара може стати його останнім проєктом через складність роботи – сюжет першого сезону він переробляв 7 місяців, щоб досягти екранізації.