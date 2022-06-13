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Netflix офіційно анонсувала другий сезон Гри в кальмара: режисер розкрив подробиці

13 Червня 2022, 10:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Игра в кальмара

Стримінгова платформа Netflix випустила короткий тизер другого сезону серіалу Гра в кальмара. Режисер та продюсер Хван Дон Хьок розповів подробиці про продовження культового проєкту.

Короткий тизер показав частину обличчя аніматронної ляльки, яка стала всесвітньо відомою завдяки серіалу.

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– Потрібно було 12 років, щоб втілити в життя перший сезон Гри в кальмара. Але за 12 днів проєкт став найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію. Як сценарист, режисер і продюсер висловлюю величезну подяку фанатам по всьому світу, – заявив режисер Хван Дон Хьок.

Продюсер також розкрив деякі подробиці продовження – у новому сезоні ми побачимо головного героя Сон Кі Хуна та антагоніста в масці Фронтмена.

Другий сезон почали розробляти ще наприкінці 2021 року – одразу після приголомшливого успіху у прокаті перших серій. Після цього продовження анонсували Netflix та режисер Хван Дон Хьок.

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У квітні Хьок зізнався, що ще не написав сценарій для продовження і назвав орієнтовні терміни виходу – до кінця 2024 року. Він додав, що Гра в кальмара може стати його останнім проєктом через складність роботи – сюжет першого сезону він переробляв 7 місяців, щоб досягти екранізації.

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Netflix Серіал
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