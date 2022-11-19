На Netflix вышел мистический сериал 1899 года от создателей Тьмы

На стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года 1899 – от создателей немецкого сериала Тьма.

В центре сюжета мистического сериала – история пассажиров парохода, произошедшая на рубеже XIX и XX веков. Во время морского путешествия из Англии в Нью-Йорк судно Цербер пересекает Атлантику и ему начинают поступать странные радиосигналы.

Позже экипаж замечает дрейфующий корабль Прометей, без вести пропавший несколько месяцев назад. Затем на борту начинают происходить непонятные вещи, ставящие жизнь всех членов экипажа под угрозу.

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По замыслу создателей 1899 Барана бо Одара и Янтье Фризе, сериал будет построен по принципу Тьмы и также будет состоять из трех сезонов, объединенных единым сюжетом. Первый сезон насчитывает восемь эпизодов продолжительностью по 50 минут каждый.

Главные роли исполнили: Эмили Бичем, Анейрин Барнард, Андреас Пичман, Мигель Бернардо, Мазей Музяль, Розали Крейг и другие.

Во время съемок использовались LED-экраны, которые проецировали готовые изображения. Подобное было использовано в Мандалорце и других проектах Звездных войн.