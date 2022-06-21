Телеведущая Маша Ефросинина поделилась своими мыслями насчет украинских женщин.

В Instagram Маша поделилась серией кадров и написала, что война в Украине стала для мира второстепенной темой. Ведущая говорит, никого не винит в этом, поскольку живя своей привычной жизнью, невозможно понять об аде из заголовков новостей так, как его можно только почувствовать, когда за твоим окном грохот артиллерии.

— Украина проливает кровь, чтобы Европа этого никогда не потерпела. Но есть украинская душа. И особенно если она в женском теле. Поскольку женщина, мама, украинка – это о защите и сочувствии, где бы мы ни жили, — сказала Маша.

Ефросинина отмечает, когда встречает где-то за границей женщину из Украины, знает, что война для нее не пустой звук.

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— Женщина дает жизнь. Война его уносит, — написала Маша.

Ранее Маша Ефросинина высказалась о россиянах, выступающих против войны. Телеведущая сказала, что не смотря на то, что таких становится больше, романтизировать их не нужно.