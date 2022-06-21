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Неможливо зрозуміти про пекло із заголовків новин: Єфросиніна про силу українських жінок

21 Червня 2022, 10:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Неможливо зрозуміти про пекло із заголовків новин: Єфросиніна про силу українських жінок
Джерело: Маша Єфросініна

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своїми думками щодо українських жінок.

В Instagram Маша поділилася серією кадрів та написала, що війна в Україні стала для світу другорядною темою. Ведуча каже: нікого не звинувачує в цьому, оскільки, живучи своїм звичним життям, неможливо зрозуміти про пекло із заголовків новин так, як його можна тільки відчути, коли за твоїм вікном гуркіт артилерії.

– Україна проливає кров, щоб Європа цього ніколи не зазнала. Але є українська душа. І особливо якщо вона у жіночому тілі. Оскільки жінка, мама, українка – це про захист та співчуття, де б ми не жили, – переконана Маша.

Єфросиніна зазначає, коли зустрічає десь за кордоном жінку з України, знає, що війна для неї не є порожнім звуком.

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– Жінка дає життя. Війна його забирає, – написала Маша.

Раніше Маша Єфросиніна висловилася про росіян, які виступають проти війни. Телеведуча сказала, що попри те, що таких стає більше, романтизувати їх не потрібно.

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