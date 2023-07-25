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Персоны

Нет некоторых органов: Харчишин рассказал, как получил белый билет

25 июля 2023, 18:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Харчишин

Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин рассказал о своем здоровье и получении белого билета для выезда за границу. Как оказалось, у артиста отсутствуют некоторые органы.

Интересный факт Валерий раскрыл во время интервью, где обсуждался выезд звезды за пределы Украины. Минкульт отказал Харчишину в выезде, поэтому он оформил себе белый биллет, чтобы покинуть страну легально. 

— Когда-то было ДТП, у меня нет некоторых органов. Я не очень здоровый человек и мог оформить особый статус давно. Однако это не делал из-за нехватки времени, да и не очень мне был нужен такой статус, который меня унижает, — заявил певец.

Стоит отметить, что как гражданин Украины Валерий и без проблем со здоровьем мог выехать — артист воспитывает троих детей и считается многодетным отцом.

И пока некоторые украинские звезды только собираются за границу, некоторые возвращаются назад. К примеру, Камалия приехала в Украину вместе со своими близняшками. Артистка показала семейный снимок, где красуется с Арабеллой и Мирабеллой на железнодорожной платформе.

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Источник
Розмова
Теги
Война в Украине Валерій Харчишин
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