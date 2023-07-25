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Персони

Немає деяких органів: Харчишин розповів, як отримав білий квиток

25 Липня 2023, 18:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Харчишин

Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин розповів про своє здоров’я та отримання білого квитка для виїзду за кордон. Як виявилося, в артиста немає деяких органів.

Цікавий факт Валерій розкрив під час інтерв’ю, де обговорювався виїзд зірки за межі України. Мінкульт відмовив Харчишину у виїзді, тому він оформив собі білий білет, щоб покинути країну легально.

– Колись була ДТП, у мене немає певних органів. Я не дуже здорова людина і міг оформити особливий статус давно. Однак цього не робив через брак часу, та й не дуже мені був потрібен такий статус, який мене принижує, – заявив співак.

Варто зазначити, що як громадянин України Валерій і без проблем зі здоров’ям міг виїхати – артист виховує трьох дітей і вважається багатодітним батьком.

Поки одні українські зірки тільки збираються за кордон, деякі повертаються назад. Наприклад, Камалія приїхала в Україну разом зі своїми близнючками. Артистка показала сімейний знімок, де красується з Арабеллою і Мірабеллою на залізничній платформі.

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Розмова
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Війна в Україні Валерій Харчишин
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