Украинская певица Камалия приехала в Украину со своими детьми. Семейным снимком без мужа ртистка поделилась в Instagram.

— Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: добро пожаловать! — заявила артистка.

На снимке звезда позирует вместе со своими двумя дочерьми-близняшками Арабеллой и Мирабеллой. Они стоят на фоне поезда — фон сзади них указывает на железнодорожную платформу.

Впрочем, муж Камалии, британский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур так и не появился в кадре. Возможно, он организовал поездку, но не присоединился к ним в путешествие.

Пользователи сети отреагировали на приезд в Украину с детьми:

Какие красивые девушки.

Вы такая настоящая, так приятно наблюдать за вашей семьей.

Как быстро растут дети.

Вы уже в Украине, такие проворные, красивые.

Они похожи на папу, особенно сейчас взгляд, как у папы.

Напомним, что до сих пор неизвестно, разводятся ли Захур и Камалия. О разлуке пара заявила еще в апреле 2023 года, но пара вместе с детьми постоянно проводит время.