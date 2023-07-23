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Камалия вместе с детьми приехала в Украину: Папа пообещал, папа сделал

23 июля 2023, 15:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Камалія

Украинская певица Камалия приехала в Украину со своими детьми. Семейным снимком без мужа ртистка поделилась в Instagram.

— Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: добро пожаловать! — заявила артистка.

На снимке звезда позирует вместе со своими двумя дочерьми-близняшками Арабеллой и Мирабеллой. Они стоят на фоне поезда — фон сзади них указывает на железнодорожную платформу. 

Впрочем, муж Камалии, британский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур так и не появился в кадре. Возможно, он организовал поездку, но не присоединился к ним в путешествие.

Пользователи сети отреагировали на приезд в Украину с детьми:

  • Какие красивые девушки.
  • Вы такая настоящая, так приятно наблюдать за вашей семьей.
  • Как быстро растут дети.
  • Вы уже в Украине, такие проворные, красивые.
  • Они похожи на папу, особенно сейчас взгляд, как у папы.

Напомним, что до сих пор неизвестно, разводятся ли Захур и Камалия. О разлуке пара заявила еще в апреле 2023 года, но пара вместе с детьми постоянно проводит время.

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